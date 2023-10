Ouvrir la voie : les routes lunaires pourraient sauvegarder la technologie lunaire

Les scientifiques pensent que le pavage de la surface de la Lune pourrait permettre un transport plus fluide pour les rovers lunaires et également protéger les atterrisseurs et autres technologies envoyées pour explorer la surface lunaire. La principale raison en est la présence de poussière lunaire, qui pose des problèmes en raison de sa charge électrique et de ses arêtes vives.

L’absence de vent et d’eau sur la Lune empêche les roches de se transformer en sable comme c’est le cas sur Terre. En conséquence, la surface de la Lune est continuellement bombardée par des rayonnements cosmiques et des impacts extraterrestres, ce qui fait que les roches se transforment en régolithe poudreux. Cette poussière lunaire est très adhésive et abrasive, ce qui présente un risque pour la technologie lunaire et la santé humaine en cas d'inhalation.

Afin de relever ces défis, les scientifiques ont exploré l’idée de construire des routes sur la Lune. Cependant, le coût et la difficulté du transport des matériaux de la Terre vers la Lune constituent des obstacles majeurs.

Afin de trouver des solutions sur place, les chercheurs ont mené des expériences pour transformer la poussière lunaire en matériaux adaptés aux routes lunaires. Ils ont concentré la lumière du soleil sur le régolithe lunaire, en utilisant des lasers pour simuler le rayonnement solaire. Ce processus a abouti à la création de tuiles triangulaires qui pourraient s'emboîter pour former des surfaces solides et planes pour les routes lunaires et les sites d'atterrissage potentiels.

Cependant, générer suffisamment de lumière solaire pour faire fondre la poussière lunaire nécessitait l’utilisation de grandes lentilles, aussi hautes qu’une personne, pour focaliser la lumière solaire. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour évaluer la durabilité de ces tuiles dans l’environnement lunaire difficile et leur aptitude à servir de plates-formes d’atterrissage.

Les résultats de cette recherche ont été publiés dans Scientific Reports.

Sources:

– Rapports scientifiques