La NASA termine des tests cruciaux en soufflerie pour le véhicule Mars Ascent

L'équipe Mars Ascent Vehicle (MAV) de la NASA a récemment terminé des tests cruciaux en soufflerie au Marshall Space Flight Center de la NASA. Ces tests constituent une étape importante dans les efforts conjoints de la NASA et de l’Agence spatiale européenne (ESA) visant à ramener des échantillons martiens sur Terre au début des années 2030.

Les essais en soufflerie ont eu lieu dans une installation qui joue un rôle essentiel dans les missions de la NASA depuis le programme Apollo. L’équipe MAV a testé des modèles réduits du véhicule sous plusieurs angles pour comprendre comment le flux d’air affecterait sa structure. Ces informations sont cruciales pour concevoir un véhicule pouvant être lancé en toute sécurité depuis la surface de Mars.

Le MAV est un élément clé de la campagne Mars Sample Return, qui vise à ramener sur Terre des échantillons scientifiquement sélectionnés de Mars pour étude. Les échantillons, actuellement collectés par le rover Perseverance de la NASA, ont le potentiel de fournir un aperçu de l'histoire ancienne de Mars et de la possibilité d'une vie microbienne.

Une fois les échantillons chargés dans le MAV, celui-ci sera lancé depuis Mars en orbite autour de la planète. Le Earth Return Orbiter, développé par l’ESA, capturera ensuite le conteneur d’échantillons et le ramènera sur Terre.

L’achèvement de ces tests en soufflerie nous rapproche de l’objectif ambitieux de ramener des échantillons martiens sur Terre. Cette collaboration entre la NASA et l'ESA représente une étape importante dans notre exploration de Mars et dans notre compréhension de son histoire et de son potentiel de vie.

Sources : NASA, ESA

Définitions:

Mars: Mars est la quatrième planète à partir du Soleil et est connue sous le nom de « Planète rouge » en raison de son apparence rougeâtre. C’est un monde désertique poussiéreux et froid avec une atmosphère ténue.

