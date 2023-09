Alimentation violente : comment les trous noirs supermassifs tordent et déchirent l'espace-temps

Une étude récente menée par des chercheurs de l’Université Northwestern a remis en question la compréhension conventionnelle de la manière dont les trous noirs supermassifs se nourrissent. On pensait auparavant que les trous noirs consommaient progressivement de la matière sur de longues périodes. Cependant, à l’aide de simulations 3D à haute résolution, les chercheurs ont découvert que ces géants cosmiques tordaient et déchiraient violemment l’espace-temps pour consommer la matière à un rythme étonnamment rapide, complétant un cycle alimentaire en quelques mois seulement.

L'équipe a utilisé Summit, l'un des plus grands superordinateurs au monde, pour réaliser une simulation 3D intégrant la dynamique des gaz, les champs magnétiques et la relativité générale. Cette simulation a fourni une vue complète du comportement des trous noirs et a révélé que les trous noirs tordent l’espace-temps environnant, déchirant le disque d’accrétion en sous-disques interne et externe. Le trou noir dévore ensuite le disque interne, permettant aux débris du sous-disque externe de combler le vide.

Ce processus, connu sous le nom de « manger-remplir-manger », explique potentiellement le comportement mystérieux des quasars « changeant d’apparence ». Les quasars sont des noyaux galactiques très lumineux alimentés par des trous noirs supermassifs. Les quasars à apparence changeante affichent des variations rapides et drastiques de leur luminosité, s'activant et s'éteignant souvent en quelques mois à quelques années.

Les théories précédentes avaient du mal à expliquer pourquoi la région interne d’un disque d’accrétion disparaissait et se remplissait rapidement. Cependant, les simulations ont montré que lorsque les sous-disques interne et externe se déconnectent, la « frénésie alimentaire » du trou noir commence. La compétition entre la rotation du trou noir et la friction et la pression à l'intérieur du disque conduit à la déchirure des disques et à la poussée du disque interne vers l'intérieur.

Contrairement aux hypothèses précédentes, les simulations ont également révélé que les disques d'accrétion ne sont pas nécessairement alignés avec la rotation du trou noir. Au lieu de cela, les sous-disques intérieurs et extérieurs vacillent indépendamment à des vitesses et à des angles différents. Cette déformation de l’ensemble du disque d’accrétion provoque la collision de particules de gaz, entraînant des éclats de lumière et d’énergie.

La nouvelle compréhension de la manière dont les trous noirs supermassifs se nourrissent ouvre des perspectives passionnantes pour des recherches plus approfondies sur ces entités cosmiques énigmatiques. Il remet en question les théories de longue date et fournit une description plus précise de leurs habitudes alimentaires, offrant ainsi une meilleure compréhension des mécanismes qui déterminent leur comportement.

Source : chercheurs de l’Université Northwestern