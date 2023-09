Les trous noirs consomment leur environnement plus rapidement que prévu

By

Une étude récente menée par l’Université Northwestern a jeté un nouvel éclairage sur l’appétit vorace des trous noirs. S’il est connu que les trous noirs ne mangent pas comme les organismes vivants, leur attraction gravitationnelle leur permet de dévorer les objets proches tels que les gaz, la poussière et même les étoiles. Ce processus est communément appelé « manger ».

Traditionnellement, on pensait que les trous noirs consommaient lentement la matière de leur environnement, conformément aux prédictions de la théorie classique des disques d’accrétion. Cependant, la nouvelle recherche, qui a utilisé des simulations 3D avancées, a prouvé que cette hypothèse était fausse.

L’étude a révélé que les trous noirs déchirent leur disque d’accrétion à des vitesses étonnamment rapides, le dévorant essentiellement dans un tourbillon. Un disque d’accrétion est un disque de matière tourbillonnant qui forme une spirale dans un trou noir. Ce disque se forme lorsque le trou noir est dans un système binaire avec une étoile compagne ou lorsqu'il est entouré d'un nuage de gaz et de poussière. L’immense force gravitationnelle du trou noir attire ces éléments, les faisant spiraler dans les profondeurs du trou noir.

La découverte de cette consommation accélérée fournit des informations précieuses sur le comportement des trous noirs et leur impact sur leur environnement. Les chercheurs de l’Université Northwestern espèrent que cette nouvelle compréhension pourrait aider les scientifiques à percer les mystères entourant ces entités cosmiques énigmatiques.

En conclusion, la faim insatiable des trous noirs les amène à consommer leur environnement beaucoup plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant. Grâce à leur immense attraction gravitationnelle, ils consomment rapidement du gaz, de la poussière et même des étoiles. L’étude récente menée par l’Université Northwestern et basée sur des simulations 3D a mis en lumière cette consommation accélérée, apportant ainsi de nouvelles informations sur le comportement des trous noirs.

Sources:

– Étude de l’Université Northwestern