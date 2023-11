La rotation insaisissable du trou noir supermassif de M87

Dans une réalisation révolutionnaire, une équipe internationale d'astronomes dirigée par Yuzhu Cui a fourni la preuve définitive de la présence d'un trou noir supermassif en rotation au centre de la galaxie elliptique géante M87. Cette découverte ajoute une nouvelle étape à l'héritage de M87, qui a débuté en 1918 lorsqu'elle est devenue la première galaxie à révéler son jet lumineux. De plus, M87 est entré dans l’histoire en 2019 lorsque le télescope Event Horizon a capturé la première image de l’ombre d’un trou noir.

Le trou noir supermassif de M87 pèse 6.5 milliards de masses solaires, ce qui le rend mille fois plus massif que le trou noir au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Récupérer des données sur ces objets énigmatiques n'est pas une tâche facile, mais les chercheurs ont exploité les jets de précession et les disques d'accrétion, ainsi que la théorie de la relativité générale d'Einstein, pour se plonger dans les mystères de M87.

En analysant 17 années de données provenant d'un réseau mondial de radiotélescopes, l'équipe de Cui a découvert un cycle remarquable de 11 ans de jets de précession et a révélé que les axes de rotation du trou noir et de son disque d'accrétion sont mal alignés. Ce désalignement provoque un déplacement ou une oscillation du jet, entraînant une précession. Les modèles développés par l'équipe s'alignent précisément sur les données d'observation, confirmant que le trou noir supermassif au cœur de M87 est effectivement en rotation et joue un rôle crucial dans les mécanismes de transfert d'énergie.

Cette percée marque non seulement une avancée significative dans la compréhension des trous noirs, mais pose également de nouvelles questions et de nouveaux défis aux scientifiques. Les chercheurs sont désormais impatients d’étudier la structure du disque d’accrétion associé et de déterminer les vitesses de rotation du trou noir et du disque. En perçant ces mystères, les astronomes espèrent mieux comprendre les remarquables mécanismes de production d’énergie des noyaux galactiques actifs comme M87.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : À quelle distance se trouve la M87 ?

R : M87 est situé à environ 55 millions d’années-lumière de la Terre.

Q : Quelle est la taille du trou noir supermassif de M87 par rapport à celui de la Voie lactée ?

R : Le trou noir de M87 est plus de mille fois plus massif que celui de la Voie lactée.

Q : Qu’est-ce que la précession ?

R : La précession fait référence au changement progressif de l'orientation de l'axe de rotation d'un objet. Dans le cas du trou noir de M87, son axe mal aligné provoque le déplacement ou l'oscillation du jet, entraînant une précession.

Q : Que sont les disques d’accrétion ?

R : Les disques d'accrétion sont des disques rotatifs de gaz et de poussière qui entourent des objets comme des trous noirs. Ils se forment lorsque le gaz de l’espace environnant est attiré vers la force gravitationnelle du trou noir.

Q : Quelle est l’importance de confirmer la rotation du trou noir de M87 ?

R : La confirmation de la rotation du trou noir de M87 fournit des informations précieuses sur les mécanismes et processus de transfert d'énergie se produisant au sein des noyaux galactiques actifs. Cette découverte aide les astronomes à mieux comprendre la formation et le comportement des trous noirs.

