Les trous noirs ne sont peut-être pas aussi simples que nous le pensions

Les trous noirs ont toujours été considérés comme relativement simples en termes de caractéristiques. Le « théorème sans cheveux » suggère que toutes les informations sur un trou noir peuvent être résumées par sa masse, son moment cinétique et sa charge. Cependant, une étude récente menée par des chercheurs de l’Université de Southampton, de l’Université de Cambridge et de l’Institut des Sciences du Cosmos de l’Université de Barcelone remet en question cette notion.

Généralement, l’effondrement de la matière dans un trou noir entraîne la perte de toutes les autres informations sur la matière. Cela conduit à l’idée que les trous noirs sont « chauves » et dépourvus de tout signe distinctif, hormis les trois caractéristiques mentionnées.

Cependant, les chercheurs suggèrent que dans certaines circonstances, les trous noirs pourraient devenir « poilus ». Alors que le théorème sans poils suppose que l'espace autour d'un trou noir est vide, les chercheurs suggèrent que si un système binaire de trous noirs avale suffisamment de matière chargée, les trous noirs eux-mêmes pourraient devenir suffisamment chargés pour se repousser. Cette répulsion pourrait équilibrer l’attraction, créant un équilibre stable et aboutissant à un système de trous noirs à horizons multiples.

De notre point de vue sur Terre, ces trous noirs binaires apparaîtraient comme un seul, de la même manière que les doubles jaunes peuvent être cachés dans les œufs d’un carton. Les chercheurs émettent également l’hypothèse que la constante cosmologique, potentiellement liée à l’énergie noire, pourrait empêcher la fusion de certains trous noirs.

Cette analyse remet en question la compréhension actuelle des trous noirs et suggère qu’ils pourraient avoir des propriétés plus complexes qu’on ne le pensait auparavant. Bien que les chercheurs aient trouvé des limites à leur étude, celle-ci ouvre de nouvelles possibilités et pistes pour approfondir les recherches sur la nature des trous noirs.

