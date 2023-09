Une nouvelle étude suggère que le trou noir le plus proche de la Terre pourrait être à 150 années-lumière

By

Une étude récente a remis en question notre compréhension du trou noir le plus proche de la Terre. Des recherches antérieures indiquaient que le trou noir connu le plus proche était situé à 1,560 150 années-lumière. Cependant, une nouvelle étude publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society suggère qu'il pourrait y avoir un trou noir à seulement XNUMX années-lumière de la Terre.

L’étude s’est concentrée sur l’amas Hyades, qui est l’amas ouvert d’étoiles le plus proche de notre planète. À l'aide des données de la mission Gaia de l'Agence spatiale européenne, des scientifiques de l'Université de Padoue et de l'Université de Barcelone ont analysé le mouvement et l'évolution des étoiles de l'amas Hyades. Grâce à des simulations, ils ont trouvé des preuves suggérant la présence de trous noirs dans ou à proximité de l'amas.

Un amas ouvert est un ensemble d'étoiles qui sont vaguement liées ensemble par leur attraction gravitationnelle et qui ont des caractéristiques communes, telles que l'âge et la composition chimique. Les chercheurs ont comparé les résultats de la simulation avec les positions et vitesses réelles des étoiles des Hyades, observées avec précision par le satellite Gaia. Les simulations ont indiqué qu'il y avait deux ou trois trous noirs au centre de l'amas ou à proximité.

S’ils étaient confirmés, ces trous noirs seraient les candidats les plus proches de notre système solaire. Cette découverte met non seulement en lumière la répartition des trous noirs dans la galaxie, mais donne également un aperçu de la manière dont ils influencent l'évolution des amas d'étoiles et contribuent aux sources d'ondes gravitationnelles.

Les trous noirs sont des objets extrêmement denses formés par l’effondrement d’étoiles massives. Leur attraction gravitationnelle est si forte que même la lumière ne peut y échapper. Bien qu’ils ne puissent pas être observés directement, leur présence est généralement déduite de l’étude de leur impact sur la matière environnante. Par exemple, la destruction d’une étoile qui passe par un trou noir produit des rayons X détectables.

La détection d’ondes gravitationnelles en 2015 a fait progresser considérablement la recherche sur les trous noirs. Les ondes gravitationnelles ont été observées pour la première fois lors de la collision de deux trous noirs situés à 1.3 milliard d’années-lumière, déclenchant des recherches plus approfondies sur ces corps célestes énigmatiques.

