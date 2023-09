La première preuve directe d’un trou noir en rotation : une découverte révolutionnaire

Les astronomes ont récemment réalisé une percée extraordinaire en capturant la première preuve directe d’un trou noir en rotation. Cette réalisation remarquable fournit des informations révolutionnaires sur l'un des objets les plus énigmatiques de l'univers.

Alors, qu’est-ce qu’un trou noir exactement ? La NASA la définit comme une région de l'espace où la force de gravité est si forte qu'aucune lumière ne peut s'échapper. Ces phénomènes cosmiques se forment lorsque la matière est comprimée dans un espace incroyablement petit, généralement à la fin de la vie d'une étoile. Certains trous noirs sont même le résultat d’étoiles mourantes.

Le concept des trous noirs n’est pas nouveau. En fait, la prédiction des trous noirs remonte à 1915, lorsqu’Albert Einstein postulait leur existence à travers sa théorie de la relativité générale. Cependant, l’idée elle-même est née bien plus tôt. En 1784, un philosophe anglais nommé John Michell a émis l’hypothèse que si la lumière était effectivement constituée de particules, alors la gravité influencerait son mouvement. Il a prédit que les étoiles plus grandes que le Soleil pourraient exercer des forces gravitationnelles si fortes que la lumière ne pourrait pas s'en échapper. Il a qualifié ces objets célestes d’« étoiles sombres ».

On pense que la Voie lactée, notre propre galaxie, abriterait potentiellement plus de 100 millions de trous noirs. Au cœur de la Voie lactée se trouve un trou noir supermassif appelé Sagittaire A*. Cette structure colossale a une masse environ quatre millions de fois supérieure à celle du Soleil et est située à environ 26,000 XNUMX années-lumière de la Terre.

Les trous noirs sont constitués de deux composantes principales : l’horizon des événements et la singularité. L’horizon des événements est comme la surface du trou noir, marquant le point où la gravité devient trop intense pour que quoi que ce soit puisse s’échapper. Au centre se trouve la singularité, un point infiniment petit et dense.

Les scientifiques ont récemment fait des progrès significatifs dans notre compréhension des trous noirs. De la confirmation de l’existence de trous noirs supermassifs au centre des galaxies à la capture de la toute première image d’un trou noir grâce au télescope Event Horizon, nos connaissances se sont développées de façon exponentielle.

Les trous noirs sont de différentes tailles, avec trois types principaux : primordiaux, stellaires et supermassifs. On pense que les trous noirs primordiaux sont aussi petits qu’un seul atome mais ont la masse d’une grande montagne. Les trous noirs stellaires sont les plus courants et peuvent exister dans la Voie Lactée. Enfin, les trous noirs supermassifs sont les plus grands, avec des masses dépassant de loin celle du Soleil.

Contrairement aux théories folkloriques, les trous noirs ne parcourent pas l’univers au hasard, engloutissant des mondes. Ils adhèrent aux lois de la gravité, comme tout autre objet céleste. Ce n’est que si un trou noir avait une orbite trop proche de notre système solaire que la Terre serait significativement affectée, mais ce scénario est hautement improbable.

La récente découverte d’un trou noir en rotation offre un aperçu remarquable de la nature mystérieuse de ces géants cosmiques. Cette percée élargit non seulement notre connaissance de l’univers, mais approfondit également notre fascination pour ces objets énigmatiques.

