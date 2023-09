Les habitudes alimentaires des trous noirs supermassifs : une nouvelle étude révèle des résultats surprenants

Une nouvelle étude menée par l’Université Northwestern remet en question les hypothèses antérieures sur les habitudes alimentaires des trous noirs supermassifs. Alors que l’on pensait auparavant que les trous noirs consommaient leur nourriture lentement, de nouvelles simulations montrent qu’ils la dévorent en réalité beaucoup plus rapidement. Les résultats de cette étude révolutionnaire seront publiés dans The Astrophysical Journal le 20 septembre.

Selon des simulations 3D à haute résolution, les trous noirs en rotation tordent l’espace-temps environnant, provoquant la déchirure du disque d’accrétion de gaz en sous-disques internes et externes. Les trous noirs consomment d’abord l’anneau intérieur, puis les débris du sous-disque externe comblent le vide. Ce processus manger-remplir-manger se produit en quelques mois, beaucoup plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant.

Cette nouvelle compréhension pourrait aider à expliquer le comportement des quasars, qui comptent parmi les objets les plus brillants du ciel nocturne. Les quasars éclatent souvent puis disparaissent sans explication. Les changements rapides observés dans les quasars sont cohérents avec la destruction et la reconstitution des régions internes du disque d'accrétion.

L'hypothèse précédente selon laquelle les disques d'accrétion étaient alignés avec la rotation du trou noir s'est avérée fausse. La simulation réalisée par les chercheurs indique que les régions entourant les trous noirs sont plus turbulentes qu’on ne le pensait auparavant. À l'aide de l'un des plus grands superordinateurs au monde, les chercheurs ont créé une simulation 3D d'un disque d'accrétion mince et incliné qui a pris en compte la dynamique des gaz, les champs magnétiques et la relativité générale.

La déformation provoquée par le frame-dragging, un phénomène par lequel le trou noir en rotation entraîne l'espace-temps autour de lui, fait vaciller l'ensemble du disque. Le disque interne vacille plus rapidement que les parties externes, ce qui entraîne des collisions qui rapprochent la matière du trou noir. Finalement, le disque interne se sépare du reste du disque et les sous-disques commencent à évoluer indépendamment.

La région de déchirure, où les sous-disques internes et externes se déconnectent, est le point de départ de la frénésie alimentaire. La rotation du trou noir entre en compétition avec la friction et la pression à l’intérieur du disque, provoquant la collision des disques intérieur et extérieur et poussant le disque intérieur vers le trou noir. Ce processus crée un cycle de manger-remplir-manger.

Cette étude pourrait potentiellement expliquer le phénomène des quasars à « changement d’apparence », où les quasars changent radicalement au fil des mois, voire des années. Les simulations menées par les chercheurs fournissent une explication possible de l’éclaircissement et de l’atténuation rapides observés dans ces objets.

Dans l’ensemble, cette étude jette un nouvel éclairage sur les habitudes alimentaires complexes des trous noirs supermassifs et ouvre la voie à des recherches plus approfondies pour comprendre leur comportement.

Définitions:

– Disque d'accrétion : disque de gaz, de poussière et d'autres matières qui orbite autour d'un objet céleste, comme un trou noir ou une jeune étoile, avant de finalement tomber sur l'objet.

– Quasar : Noyau galactique actif extrêmement brillant et éloigné qui émet d’énormes quantités d’énergie, notamment sous forme de lumière et d’ondes radio.

