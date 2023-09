Des trous noirs supermassifs déchirent les disques d’accrétion environnants, selon une nouvelle étude

Une nouvelle étude menée par l’Université Northwestern a révélé que les trous noirs supermassifs consomment leurs disques d’accrétion environnants à un rythme beaucoup plus rapide qu’on ne le pensait auparavant. Les simulations de l'étude indiquent que les trous noirs en rotation tordent l'espace-temps environnant, entraînant la destruction du violent tourbillon de gaz qui entoure et alimente le trou noir. Cette déchirure crée des sous-disques internes et externes, le trou noir consommant d'abord l'anneau interne. Les débris du sous-disque externe se déversent ensuite dans l'espace laissé par l'anneau interne consommé, et le processus se répète. Étonnamment, ce cycle ne prend que quelques mois, bien plus rapidement que les centaines d’années proposées précédemment.

Les résultats de cette étude pourraient potentiellement expliquer le comportement erratique d’objets célestes comme les quasars, qui présentent un éclaircissement et une atténuation soudains sans explication. On pense que les quasars sont alimentés par des trous noirs consommant le gaz de leurs disques d'accrétion. Cependant, la théorie classique des disques d’accrétion ne prend pas en compte les variations drastiques observées dans les quasars. Les simulations menées par l'équipe de recherche de Northwestern fournissent une explication possible de ces variations, indiquant que les régions internes du disque d'accrétion pourraient être détruites et reconstituées au fil du temps.

Les hypothèses précédentes sur les disques d’accrétion supposaient à tort qu’ils étaient alignés avec la rotation du trou noir. Cependant, les simulations de l’équipe de recherche indiquent que les régions entourant les trous noirs sont beaucoup plus turbulentes et désordonnées qu’on ne le pensait auparavant. En utilisant des simulations à haute résolution sur l'un des plus grands superordinateurs du monde, les chercheurs ont pu intégrer la physique nécessaire pour construire un modèle plus réaliste de disques d'accrétion de trous noirs.

Cette étude apporte un nouvel éclairage sur les habitudes alimentaires des trous noirs supermassifs et permet de mieux comprendre les processus qui déterminent le comportement des objets célestes comme les quasars. La recherche a été publiée dans The Astrophysical Journal.

