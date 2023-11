By

Les scientifiques croient depuis longtemps que les trous noirs supermassifs possèdent un appétit insatiable, dévorant tout sur leur passage. Cependant, une équipe de chercheurs japonais a découvert une révélation surprenante : ces géants cosmiques sont en fait des mangeurs assez difficiles, ne consommant que 3 % de la matière qui tombe sous leur emprise gravitationnelle.

En utilisant le réseau de radiotélescopes ALMA dans le désert d'Atacama au Chili, les scientifiques ont concentré leur attention sur le trou noir au centre de la galaxie Circinus, situé à 13 millions d'années-lumière de la Terre. Grâce à une observation méticuleuse, ils ont découvert que même si le trou noir attirait de grandes quantités de gaz et de poussière, il ne consommait qu’une fraction de son buffet cosmique.

Au lieu de tout avaler en entier, l’attraction gravitationnelle du trou noir a ionisé le gaz et la poussière théoriques de l’espace, créant ainsi un disque d’accrétion interne. À l’intérieur de ce disque, seulement 3 % de la matière a été dévorée par le vorace trou noir. Les chercheurs soulignent que l’apport de matière au trou noir déclenche un mécanisme de rétroaction, mais des recherches plus approfondies sont nécessaires pour comprendre pleinement ce phénomène fascinant et son impact sur la formation des étoiles.

La nature énigmatique des trous noirs supermassifs continue de captiver la communauté scientifique. Situés au cœur des galaxies, dont notre propre Voie lactée, ces géants célestes se développent en consommant le gaz et la poussière interstellaires qui s’aventurent trop près. Malgré des décennies d’études, les trous noirs restent entourés de mystère, avec des connaissances limitées sur le sort de la matière qui entre dans leurs domaines gravitationnels.

Cette recherche révolutionnaire apporte un nouvel éclairage sur les palais sélectifs des trous noirs supermassifs. Bien que leur soif de matière cosmique soit apparente, ces géants célestes n’en choisissent méticuleusement qu’une petite partie pour assouvir leurs envies cosmiques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Comment les trous noirs supermassifs consomment-ils la matière ?

R : Les trous noirs supermassifs ont une attraction gravitationnelle intense qui attire les gaz et la poussière des régions environnantes. Lorsque la matière entre dans son domaine gravitationnel, elle forme souvent un disque d’accrétion autour du trou noir, dont le trou noir consomme sélectivement une partie.

Q : Pourquoi les trous noirs supermassifs ne consomment-ils que 3 % de la matière ?

R : Les raisons exactes de cette sélectivité font toujours l'objet d'enquêtes. Cependant, la recherche suggère que l’attraction gravitationnelle du trou noir ionise le gaz et la poussière, les transformant en un disque tournant de matière dense. Au sein de ce disque, le trou noir ne consomme qu’une petite fraction de la matière.

Q : Qu’arrive-t-il aux 97 % restants du matériau ?

R : Le sort de la majorité de la matière qui pénètre dans le disque d’accrétion du trou noir n’est pas encore entièrement compris. On pense qu’une partie pourrait être expulsée dans de puissants jets ou jets, tandis qu’une partie pourrait contribuer à la formation de nouvelles étoiles.

Q : Ces découvertes peuvent-elles être appliquées à tous les trous noirs supermassifs ?

R : La recherche s'est concentrée sur un trou noir spécifique dans la galaxie Circinus, et des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si la sélectivité observée s'applique à d'autres trous noirs supermassifs. Cependant, ces découvertes fournissent des informations précieuses sur les habitudes alimentaires et les mécanismes de ces entités cosmiques.