Des ondes radio inattendues à apparition tardive détectées à partir de trous noirs supermassifs

Une équipe d'astrophysiciens a fait une découverte intrigante concernant les ondes radio émises par les trous noirs supermassifs. Contrairement aux hypothèses précédentes, ces ondes radio peuvent persister des centaines de jours après que le trou noir a déchiré une étoile, remettant ainsi en question notre compréhension de ces phénomènes cosmiques.

L’équipe a collecté des données sur 24 trous noirs supermassifs à l’aide de trois radiotélescopes : le Very Large Array, MeerKAT et l’Australian Telescope Compact Array. Étonnamment, ils ont découvert que dix de ces trous noirs émettaient des ondes radio 500 à 2,000 XNUMX jours après l’événement initial de destruction des étoiles.

Cette découverte contredit les croyances antérieures selon lesquelles les ondes radio diminuent quelques semaines ou mois après une collision avec un trou noir. Selon l’astrophysicienne Yvette Cendes, auteure principale de l’étude, cela signifie que près de la moitié de tous les trous noirs qui déchiquetent une étoile continuent d’émettre de la matière des années plus tard, un phénomène qu’elle appelle « rots ».

Lorsqu’une étoile s’approche trop près d’un trou noir, son immense attraction gravitationnelle l’étire pour lui donner la forme d’un spaghetti. Cet événement de perturbation des marées produit l’une des éruptions optiques les plus brillantes de l’Univers. Environ 20 à 30 pour cent de ces événements entraînent des sorties d’ondes radio dans les premiers stades. Cependant, seulement une centaine d’événements de ce type ont été observés depuis les années 100.

En règle générale, une fois que la première lumière vive d’un événement de perturbation de marée a été observée, les chercheurs ont tendance à se concentrer ailleurs. Cependant, la découverte précédente par l'équipe d'un trou noir émettant des ondes radio des années après avoir dévoré une étoile a suscité la curiosité quant au comportement d'autres trous noirs.

Les chercheurs proposent deux explications à l’apparition tardive des ondes radio. Il est possible que les débris autour du trou noir mettent du temps à se déposer sur une orbite stable. Alternativement, les débris pourraient être faiblement liés au trou noir et former une enveloppe sphérique, qui se contracterait progressivement pour former un disque d’accrétion. Cette formation retardée du disque pourrait expliquer l’émission prolongée d’ondes radio.

Cette étude remet en question notre compréhension de la manière dont les trous noirs supermassifs interagissent avec leur environnement. Des recherches et des observations supplémentaires seront nécessaires pour percer le mystère de ces ondes radio à apparition tardive.

