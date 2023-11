Les astronomes confirment la masse d'un trou noir massif au centre de la Voie lactée

By

Une équipe d'astronomes de l'Institut Max Planck de physique extraterrestre (MPE) a réussi à déterminer la masse du trou noir massif au centre de notre galaxie, la Voie lactée. À l’aide de l’instrument GRAVITY du VLTI (Very Large Telescope Interferometer) de l’ESO, l’équipe a analysé les éruptions observées sur plusieurs années pour effectuer leurs calculs.

La nouvelle mesure confirme les estimations précédentes selon lesquelles le trou noir aurait une masse de 4.3 millions de masses solaires. Ce qui est remarquable, c'est que la masse est contenue dans une orbite autour du Soleil qui est plus petite que l'orbite de Vénus. Cette découverte concorde avec les calculs reconnus par le prix Nobel de physique 2020 et améliorés par la suite.

Selon Diogo Ribeiro, chercheur au MPE, la nouvelle mesure renforce les arguments en faveur d'un seul trou noir au centre de la Voie lactée. Ils ont découvert que la masse dérivée des éruptions à quelques rayons gravitationnels seulement est compatible avec la valeur mesurée à partir des orbites des étoiles à plusieurs milliers de rayons gravitationnels.

L'équipe a également découvert un lien physique entre les éruptions cutanées et l'orientation d'un disque stellaire détecté à une distance de 100,000 XNUMX rayons gravitationnels. Cette connexion pourrait donner un aperçu de la façon dont les structures du Centre Galactique se sont formées.

L'étude du gaz en orbite et du comportement des éruptions a révélé de précieuses informations sur la physique dans la région du Centre Galactique. Antonia Drescher, qui a analysé les mesures polarimétriques, a souligné le comportement répété et similaire des éruptions, les décrivant comme ayant un mouvement en boucle dans le sens des aiguilles d'une montre avec des rayons et des périodes orbitales similaires.

De plus, la dynamique des éruptions pourrait contenir des indices sur la rotation du trou noir, une question qui reste ouverte dans le domaine de l’astrophysique.

Ce travail révolutionnaire apporte une preuve supplémentaire de la présence d’un seul trou noir au centre de notre galaxie. Les observations des éruptions, la disposition du champ magnétique et les vents des jeunes étoiles massives indiquent que le trou noir est la force centrale contrôlant le flux d'accrétion.

En conclusion, en étudiant les éruptions émises par le Centre Galactique, les astronomes ont acquis des connaissances cruciales sur la nature et les caractéristiques du trou noir massif résidant au centre de notre Voie Lactée. Ces découvertes approfondissent notre compréhension de l’univers et ouvrent la voie à de futures découvertes.

QFP

1. Qu’est-ce qu’un trou noir massif ?

Un trou noir massif fait référence à un trou noir d’une masse incroyablement élevée. Ces types de trous noirs peuvent être trouvés au centre des galaxies, y compris notre propre Voie lactée.

2. Comment a-t-on déterminé la masse du trou noir au centre de la Voie lactée ?

La masse du trou noir a été déterminée en analysant les éruptions observées depuis le Centre Galactique à l'aide de l'instrument GRAVITY du Very Large Telescope Interferometer (VLTI) de l'ESO. L’équipe a étudié le mouvement et le comportement de ces éruptions pour calculer la masse du trou noir.

3. Que nous apprend la nouvelle mesure sur le trou noir ?

La nouvelle mesure confirme les estimations précédentes selon lesquelles le trou noir au centre de la Voie lactée aurait une masse de 4.3 millions de masses solaires. Cela fournit également des preuves supplémentaires soutenant la présence d’un seul trou noir au Centre Galactique.

4. Que peut révéler le comportement des fusées éclairantes ?

Le comportement des éruptions peut fournir des informations sur la physique et la dynamique de la région du Centre Galactique. Cela peut également aider les astronomes à comprendre comment les structures du Centre Galactique se sont formées et à faire la lumière sur la rotation du trou noir.

5. Comment cette recherche contribue-t-elle à notre compréhension de l’univers ?

Ces recherches approfondissent notre compréhension de l’univers en fournissant des informations précieuses sur la nature et les caractéristiques des trous noirs massifs. Il jette également les bases des futures découvertes et avancées dans le domaine de l’astrophysique.