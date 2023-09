La capsule OSIRIS-REx revient sur Terre : la procédure commence pour collecter un échantillon d'astéroïde

La capsule de retour d'échantillons d'astéroïdes OSIRIS-REx a atterri avec succès sur Terre, marquant une étape majeure dans la mission de la NASA visant à étudier la matière cosmique au-delà de la Lune. La procédure visant à collecter en toute sécurité l'échantillon à l'intérieur de la capsule a maintenant commencé au Johnson Space Center de la NASA.

À son arrivée, la capsule a été soigneusement ouverte dans une boîte à gants spéciale pour éviter toute contamination. Les scientifiques de la NASA ont découvert « de la poussière noire et des débris » à l’intérieur de la capsule, avant même d’ouvrir le conteneur principal. Cette découverte passionnante suggère que l’échantillon prélevé sur l’astéroïde Bennu pourrait fournir des informations précieuses sur la formation et la composition des corps célestes.

La mission OSIRIS-REx ramène environ 250 grammes de matière vierge de Bennu, ce qui en fait la plus grande collection de matière cosmique au-delà de la Lune. Le couvercle de la boîte scientifique a été récemment retiré, révélant une poudre sombre et des particules de la taille d'un sable, provenant très probablement de l'astéroïde lui-même. Cette découverte est de bon augure pour la prochaine procédure d’ouverture du mécanisme d’acquisition d’échantillons Touch and Go (TAGSAM).

Le TAGSAM est un instrument très complexe conçu pour collecter des matériaux à la surface de Bennu. L'équipe de la NASA a longuement répété la procédure au cours des derniers mois pour garantir son succès. Une fois séparé du reste de la cartouche, le TAGSAM sera transféré dans sa propre boîte à gants spéciale pour un examen plus approfondi.

Afin de maintenir la plus grande précision et d'éviter toute contamination, l'échantillon sera révélé lors d'une diffusion en direct le 11 octobre. La NASA diffusera une émission spéciale présentant le processus complet de démontage du TAGSAM et le dévoilement tant attendu de l'échantillon. Les téléspectateurs peuvent regarder l'événement sur NASA TV, ainsi que sur les plateformes en ligne et les réseaux sociaux de l'agence.

Cette mission met en lumière le travail révolutionnaire réalisé par la NASA pour faire progresser notre compréhension du cosmos et percer les mystères de notre univers. L’analyse de l’échantillon d’astéroïde pourrait fournir des informations inestimables sur les origines de notre système solaire et mettre en lumière le potentiel de vie extraterrestre.

Sources:

– Mission OSIRIS-REx de la NASA

- NASA TV