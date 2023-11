L'évolution de la peinture ultra noire : noir 4.0

Dans le monde de l’art, les couleurs sont des outils essentiels d’expression de soi. Même si les artistes ont le choix entre une vaste gamme de couleurs, le noir a toujours été fasciné. Stuart Semple, lui-même artiste, est devenu déterminé à créer la peinture la plus noire disponible après avoir appris que l'artiste Anish Kapoor détenait les droits exclusifs d'utilisation du Vantablack, un matériau de revêtement très absorbant et difficile à obtenir. Ainsi commença la quête de Semple pour développer une peinture ultra noire qui surpasserait tout ce qui existe sur le marché.

Au fil des années, Semple n'a cessé d'affiner sa formule, obtenant des résultats remarquables à chaque nouvelle itération. Sa dernière création, Black 4.0, promet d'être la peinture noire ultime. Selon Semple, cette peinture absorbe un incroyable 99.95 % de la lumière visible, dépassant les 99.8 % d'absorption de Vantablack. Ces différences apparemment fractionnaires ont un impact significatif, car le Black 4.0 crée des effets visuels fascinants grâce à son absorption améliorée de la lumière.

Les capacités accrues de la nouvelle peinture ne constituent pas sa seule amélioration. Par rapport aux versions précédentes de Semple, Black 4.0 offre une convivialité améliorée. Une seule couche suffit souvent et la peinture est plus stable, plus durable et même plus noire. Semple attribue ces progrès à une nouvelle formulation de la résine « super-base » de la peinture et aux améliorations apportées au processus de fabrication.

Black 4.0 ouvre des possibilités passionnantes pour diverses industries. Sa vaste absorption de lumière le rend idéal pour l’astronomie et la photographie, contribuant à réduire les fuites de lumière et à améliorer les performances du télescope et de l’appareil photo. De plus, la peinture est parfaite pour créer des fonds photographiques ultra-noirs.

Pour appliquer Black 4.0, aucune méthode spéciale n’est requise. Les artistes peuvent la peindre au pinceau comme n’importe quelle autre peinture, et en raison de son absorption exceptionnelle de la lumière, les marques de pinceau sont moins préoccupantes. Les techniques de roulement ou d'aérographe fonctionnent également bien avec cette peinture.

Sans aucun doute, surmonter les défis liés au développement d’une peinture noire aussi performante n’était pas une mince affaire pour Semple. Des bombes de peinture explosives aux menaces juridiques, il a dû faire face à de nombreux obstacles tout au long de son parcours. Néanmoins, Semple a persévéré et les premiers lots de Black 4.0 devraient être expédiés en novembre.

Bien que la peinture puisse avoir un prix plus élevé, ses performances inégalées en valent la peine pour les artistes qui recherchent le noir parfait. Pour ceux qui ont des projets conséquents, Semple propose des contenants pour vrac de 1 litre et 6 litres.

Black 4.0, l'évolution de la peinture ultra noire, invite les artistes à explorer de nouvelles profondeurs d'obscurité et à libérer leur créativité avec un produit méticuleusement conçu pour défier les limites de la noirceur.

QFP

1. Comment Black 4.0 se compare-t-il à Vantablack ?

Black 4.0 surpasse Vantablack en termes d'absorption de la lumière, avec une étonnante absorption de 99.95 % de la lumière visible par rapport aux 99.8 % de Vantablack. Cette absorption améliorée se traduit par une couleur noire plus intense et la capacité de créer des effets visuels époustouflants.

2. Quels sont les avantages d’utiliser Black 4.0 ?

Black 4.0 offre une convivialité, une stabilité et une durabilité améliorées par rapport aux itérations précédentes. Il nécessite moins de couches, absorbe plus de lumière et fournit une surface noire presque sans relief, ce qui le rend idéal pour diverses applications dans les domaines de l'art, de la photographie et de l'astronomie.

3. Comment appliquer le Black 4.0 ?

Le noir 4.0 peut être appliqué à l’aide de méthodes traditionnelles telles que la peinture au pinceau, au rouleau ou à l’aérographe. Aucune technique d'application particulière n'est requise.

4. Le Black 4.0 résistera-t-il aux conditions extérieures ?

Bien que Black 4.0 soit plus robuste que les versions précédentes, il n’est toujours pas recommandé pour une utilisation extérieure à long terme. Il peut convenir au revêtement temporaire d’objets tels que des voitures, mais son véritable potentiel réside dans les applications intérieures.

5. Quand le Black 4.0 sera-t-il disponible ?

Les premiers lots de Black 4.0 devraient être expédiés en novembre. Pour ne rien manquer, passez votre commande rapidement car la disponibilité peut être limitée au départ.