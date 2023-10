Nouvelles connaissances sur la vie marine ancienne : plancton fossile d'il y a un demi-milliard d'années

By

Un type de fossile récemment découvert a offert aux scientifiques un aperçu fascinant de la vie marine d’il y a un demi-milliard d’années. Les résultats, détaillés dans une étude publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B, mettent en lumière les anciens océans et l’impact des changements climatiques au cours de cette période.

Ces organismes microscopiques, qui ressemblent aux algues modernes, ont une apparence unique, semblable à des boules épineuses reliées entre elles. Le Dr Tom Harvey, auteur de l'étude de l'École de géographie, de géologie et d'environnement de l'Université de Leicester, n'avait initialement aucune idée de ce qu'étaient ces fossiles lorsqu'il les a rencontrés pour la première fois. Ils présentaient une structure inhabituelle, différente de tout ce qui avait été observé auparavant chez les organismes vivants ou disparus.

Une analyse plus approfondie a révélé des similitudes frappantes entre ces fossiles anciens et les algues vertes modernes trouvées dans le plancton des étangs et des lacs. Les fossiles présentaient une structure coloniale, avec des cellules reliées entre elles selon des arrangements géométriques, offrant un rare aperçu du plancton marin primitif de la période cambrienne.

L’importance de ces fossiles réside dans leur âge, car ils existaient à l’époque où la vie animale commençait tout juste à évoluer. Cette période, souvent appelée « l'explosion » cambrienne de la vie, coïncide avec l'émergence du phytoplancton comme source alimentaire vitale dans les océans. Cependant, les groupes spécifiques de phytoplancton qui ont prospéré dans les océans cambriens restent inconnus, car les groupes modernes de phytoplancton n'ont évolué que relativement récemment.

Les recherches du Dr Harvey jouent un rôle déterminant dans la compréhension de la dynamique évolutive des écosystèmes anciens et de l'interaction entre les organismes des premiers environnements marins. En examinant ce plancton fossilisé, les scientifiques espèrent obtenir des informations précieuses sur les relations écologiques qui ont façonné la vie sur Terre au cours de cette période critique.

FAQ:

Q : Quels sont ces fossiles ?

R : Les fossiles sont de minuscules algues qui mesurent moins d’un millimètre et possèdent une structure coloniale.

Q : Pourquoi ces fossiles sont-ils importants ?

R : Ils offrent un rare aperçu du plancton marin de la période cambrienne, lorsque la vie animale commençait à évoluer.

Q : Comment ces fossiles se comparent-ils aux algues modernes ?

R : Les fossiles partagent des similitudes avec les algues vertes modernes trouvées dans le plancton des étangs et des lacs, mais ils vivaient dans la mer.

Q : Que peuvent nous dire ces fossiles sur les changements climatiques ?

R : En étudiant ces fossiles, les scientifiques espèrent mieux comprendre les changements climatiques qui ont influencé les conditions océaniques à cette époque.

Q : Quelle est l’importance du phytoplancton dans les océans d’aujourd’hui ?

R : Le phytoplancton constitue la source de nourriture fondamentale pour presque toute la vie dans les océans. L’étude du phytoplancton ancien peut éclairer notre compréhension de l’évolution et de la diversité de cet élément crucial de l’écosystème.