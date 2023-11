Des lamproies du Jurassique récemment découvertes révèlent des informations surprenantes sur d'anciens poissons prédateurs

By

Des chercheurs étudiant les lamproies fossilisées de la période jurassique ont fait une découverte remarquable qui met en lumière l’évolution de ces créatures anciennes. L'équipe de paléontologues a identifié deux nouvelles espèces de lamproies, Yanliaomyzon occisor et Yanliaomyzon ingensdentes, qui étaient nettement plus grandes que les lamproies connues auparavant. Les fossiles, trouvés dans le nord de la Chine, fournissent des informations précieuses sur les habitudes alimentaires et la physiologie de ces anciens poissons prédateurs.

Les lamproies sont des créatures uniques dotées d'un corps lisse, sans écailles et dépourvues de mâchoires. Au lieu de cela, ils possèdent des ventouses buccales remplies de dents à l’intérieur de leur bouche à ventouse. Les lamproies modernes sont connues pour être des parasites, s’attachant aux poissons et consommant leur chair. Cependant, les fossiles récemment découverts suggèrent que les lamproies ancestrales étaient plus probablement des mangeuses de chair que des suceuses de sang.

La taille des spécimens découverts est un indice important sur l’évolution des lamproies. Yanliaomyzon occisor et Yanliaomyzon ingensdentes sont considérablement plus grands que les lamproies antérieures, ce qui indique que ce groupe de vertébrés sans mâchoires avait déjà connu des changements évolutifs importants au cours de la période jurassique. Les fossiles révèlent également que ces anciennes lamproies possédaient des nageoires dorsales uniques qui facilitaient leur reproduction et leur dispersion océanique sur de longues distances.

Les résultats aident les scientifiques à reconstituer l’histoire évolutive des lamproies, avec des implications pour la compréhension du développement d’autres vertébrés. Les lamproies ont un cycle de vie en trois étapes, semblable à celui des autres espèces de lamproies et de leurs anciens parents. Le stade larvaire, qui avait été précédemment suggéré comme une adaptation aux environnements d'eau douce, a joué un rôle crucial dans la transition des lamproies des habitats marins aux habitats d'eau douce.

Dans l’ensemble, cette étude met en évidence l’importance des découvertes de fossiles pour percer les secrets des formes de vie anciennes. Les espèces de lamproies nouvellement identifiées fournissent des indices précieux sur le comportement et l’évolution de ces créatures préhistoriques et approfondissent notre compréhension du monde naturel.

QFP

Q : Que sont les lamproies ?

Les lamproies sont d'anciennes créatures ressemblant à des poissons, dotées d'un corps lisse, sans écailles et sans mâchoire. Ils ont des ventouses buccales dentées dans leur bouche à ventouse en forme de disque, leur permettant de se nourrir de la chair d'autres poissons.

Q : Qu’est-ce qui est significatif dans les fossiles de lamproie récemment découverts ?

Les fossiles de lamproies récemment découverts sont plus grands que les lamproies connues auparavant, ce qui suggère que ces anciennes créatures avaient déjà évolué de manière significative au cours de la période jurassique. Les fossiles fournissent également des informations sur les habitudes alimentaires et l’anatomie de ces premiers poissons prédateurs.

Q : Quelle est l’importance de la recherche sur la lamproie ?

L’étude des lamproies est essentielle pour comprendre l’histoire évolutive des vertébrés. Les lamproies ont un cycle de vie en trois étapes, semblable à celui des autres lamproies et de leurs anciens parents. L'étude de leurs fossiles aide les scientifiques à reconstituer le puzzle de la façon dont ces anciennes créatures ressemblant à des poissons sont passées des habitats marins aux habitats d'eau douce.