Des scientifiques produisent des fibres de soie d'araignée sur toute la longueur à l'aide de vers à soie génétiquement modifiés

Les scientifiques ont réalisé une avancée majeure en produisant avec succès des fibres de soie d'araignée sur toute la longueur à l'aide de vers à soie génétiquement modifiés. Cette soie a un immense potentiel en tant qu’alternative évolutive, durable et de haute qualité aux fibres synthétiques comme le nylon.

La soie du ver à soie est la seule fibre de soie animale produite commercialement à grande échelle, grâce à des techniques d’élevage bien établies. Cependant, la soie du ver à soie conventionnelle a la réputation d’être cassante. D’un autre côté, la soie d’araignée est incroyablement solide et résistante. Le défi a été de trouver un moyen de produire de la soie d'araignée à grande échelle en raison de la nature cannibale des araignées.

Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé des techniques de modification génétique pour créer des vers à soie capables de produire des fibres de soie d’araignée. Ils ont inséré une protéine de soie provenant d'une araignée tisseuse d'orbes dans l'ADN du ver à soie, remplaçant ainsi le gène responsable de la protéine de soie primaire du ver à soie. Cette approche, connue sous le nom de CRISPR-Cas9, a permis l'activation réussie du gène de la soie d'araignée sans interférer avec la production naturelle de soie du ver à soie.

Les fibres résultantes ont dépassé les attentes, affichant une résistance à la traction et une ténacité élevées. Étonnamment, les fibres étaient également plus flexibles que prévu. Cette percée a des implications significatives pour diverses industries, notamment le génie biomédical, la technologie aérospatiale et les matériaux intelligents pour l’armée. La soie d’araignée produite est même six fois plus résistante que le Kevlar, un matériau couramment utilisé dans les gilets pare-balles.

Les chercheurs visent à affiner davantage ce processus en développant des vers à soie génétiquement modifiés capables de produire des fibres de soie d’araignée à l’aide d’acides aminés naturels et modifiés. Ils pensent que cette approche présente un vaste potentiel pour créer des fibres de soie encore plus résistantes et plus polyvalentes.

La capacité de produire des fibres de soie d’araignée à l’aide de vers à soie génétiquement modifiés offre non seulement une alternative durable aux fibres synthétiques, mais présente également des opportunités pour répondre à la demande mondiale. Les fibres peuvent être utilisées comme sutures chirurgicales, répondant ainsi au besoin de plus de 300 millions de procédures par an.

