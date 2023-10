Acide salicylique et interférence ARN : les mécanismes de défense des cellules souches végétales contre les virus

By

Résumé : Une étude récente menée par des chercheurs de l'Institut Gregor Mendel de biologie moléculaire végétale a révélé que les cellules souches végétales possèdent un puissant mécanisme de défense contre les virus. Les chercheurs ont découvert que la réponse immunitaire des cellules souches végétales est médiée par l’interférence de l’acide salicylique et de l’ARN. Ces découvertes mettent en lumière la base moléculaire de la manière dont les cellules souches du méristème apical des pousses sont capables de repousser les infections virales.

Les virus constituent une menace importante pour les plantes, avec des effets potentiellement dévastateurs sur l'agriculture. Lorsque les virus réussissent à infecter les plantes, l’infection se propage souvent dans tout l’organisme. Cependant, un petit groupe de cellules appelées cellules souches situées à l’extrémité de la pousse ne sont pas affectées par le virus. Ces cellules souches jouent un rôle crucial dans la génération de tous les tissus aériens des plantes, y compris la prochaine génération végétale.

Pour comprendre les mécanismes à l’origine des fortes défenses antivirales de ces cellules souches, les chercheurs ont développé une plateforme de criblage et utilisé des techniques de microscopie à haut débit. Ils ont observé que le virus de la mosaïque du navet, leur virus modèle végétal de prédilection, était capable de pénétrer dans les cellules souches mais en était rapidement exclu. Cette exclusion s'est avérée être médiée par l'acide salicylique et l'interférence de l'ARN.

Il a été découvert que lors d’une infection virale, la plante active la production d’acide salicylique comme signal d’alarme. L’acide salicylique, à son tour, active un facteur clé de l’interférence ARN appelé RDR1. RDR1 augmente la production d'ARN double brin à partir de l'ARN viral, équipant la plante de séquences plus spécifiques au virus pour lutter contre le virus envahisseur. Il est intéressant de noter que RDR1 n’est pas produit dans les cellules souches elles-mêmes, mais dans les tissus situés sous les cellules souches et dans le système vasculaire.

Bien que le moment et l’emplacement précis de la production d’acide salicylique au cours de l’infection ne soient pas entièrement compris, il a été déterminé que l’acide salicylique et le RDR1 sont tous deux nécessaires pour expulser le virus des cellules souches. De plus, les chercheurs ont découvert que l’interférence de l’ARN est cruciale pour défendre les cellules souches contre l’infection par d’autres virus.

L’étude met en lumière le mystère entourant la façon dont les cellules souches peuvent efficacement repousser les virus alors que d’autres tissus végétaux sont sensibles à la suppression virale de l’interférence de l’ARN. D'autres recherches se concentreront sur la compréhension de la manière dont les virus sont empêchés de pénétrer dans les graines et la progéniture des plantes infectées, qui se développent à partir des cellules souches protégées. Dans l’ensemble, ces résultats fournissent des informations précieuses sur les mécanismes de défense antivirale des cellules souches végétales et contribuent à un cadre moléculaire robuste pour les études futures.

Sources:

– Marco Incarbone et al, L'acide salicylique et l'interférence ARN médient l'immunité antivirale des cellules souches végétales, Actes de la National Academy of Sciences (2023). DOI : 10.1073/pnas.2302069120

– Institut Gregor Mendel de biologie moléculaire végétale (GMI)