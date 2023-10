Branche de bio-ingénierie à Ames : faire progresser les technologies pour l'exploration spatiale

La branche de bio-ingénierie d'Ames est à l'avant-garde du développement de technologies avancées pour permettre de futures missions humaines au-delà de l'orbite terrestre basse. Leurs efforts de recherche et de développement technologique se concentrent sur la création de systèmes de survie autonomes, l’optimisation de l’utilisation des ressources et l’amélioration de la durabilité des missions spatiales prolongées.

Un domaine clé de recherche est la revitalisation de l’atmosphère et le contrôle des traces de contaminants. La Direction travaille au développement de technologies avancées pour éliminer le dioxyde de carbone et d'autres contaminants de l'atmosphère des cabines et les transformer en produits sûrs et utiles. Ces recherches visent à garantir la qualité de l’air dans l’engin spatial et à minimiser les missions de ravitaillement.

La récupération de l’eau est un autre aspect crucial pour permettre des missions spatiales de longue durée. La branche Bio-ingénierie se consacre au développement de technologies capables d'améliorer considérablement les taux de récupération de l'eau, d'augmenter la fiabilité et de réduire la consommation de ressources. Ces progrès dans la récupération de l’eau contribuent à réduire la dépendance à l’égard de la Terre pour les approvisionnements essentiels.

La gestion des déchets est également une priorité pour la Direction. Ils travaillent activement sur des technologies permettant de minimiser le volume des déchets, de récupérer l'eau et d'autres ressources des déchets et de développer des processus microbiens et chimiques pour réutiliser les déchets en toute sécurité. Ces innovations contribueront à créer des habitats spatiaux plus durables et autosuffisants.

La Direction de la bioingénierie explore également la biologie synthétique pour concevoir des systèmes biologiques pouvant fournir des ressources essentielles à l’exploration. Cela inclut la production alimentaire, le maintien de la vie et le développement de nouveaux matériaux. En exploitant le potentiel des systèmes biologiques, la NASA vise à réduire la dépendance aux chaînes d’approvisionnement traditionnelles et à améliorer l’autosuffisance lors des missions spatiales.

De plus, la Branche participe au projet Omega, qui porte sur le développement de photobioréacteurs offshore pour la production de biocarburants. Ces photobioréacteurs produisent non seulement des biocarburants, mais servent également à traiter les eaux usées, à séquestrer le carbone et à fournir une plate-forme pour l'aquaculture. Ce système intégré vise à maximiser l’utilisation des ressources tout en minimisant l’impact environnemental.

Pour soutenir le développement de systèmes de survie fiables pour les missions futures, la Direction de la bioingénierie utilise des outils d'ingénierie des systèmes. Ces outils permettent l'analyse, la modélisation et la simulation de l'architecture pour identifier les lacunes technologiques, mener des études commerciales et prendre des décisions éclairées dans le processus de conception.

En résumé, la branche bio-ingénierie d'Ames est un acteur clé dans l'avancement des technologies pour l'exploration spatiale. Leurs efforts de recherche et développement dans les domaines de la revitalisation de l’atmosphère, de la récupération de l’eau, de la gestion des déchets, de la biologie synthétique, de la production de biocarburants et de l’ingénierie des systèmes facilitent la réalisation de missions étendues dans l’espace lointain avec une dépendance réduite aux ressources terrestres.

