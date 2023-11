Une perspective unique sur la détection des changements environnementaux grâce à l'IA

Grâce à une analyse innovante de l’IA, les scientifiques ont développé une méthode révolutionnaire appelée « machine à voyager dans le temps pour la biodiversité ». Cette approche révolutionnaire leur permet de détecter et d'étudier un siècle de niveaux de pollution, d'événements météorologiques extrêmes et d'augmentation des températures, mettant ainsi en lumière les changements environnementaux à long terme dans un lac d'eau douce.

Dans le cadre d'un effort de collaboration entre l'Université de Birmingham et l'Université Goethe de Francfort, des chercheurs ont utilisé des échantillons de sédiments du fond d'un lac au Danemark pour créer une bibliothèque complète de données sur la biodiversité, la pollution chimique et le changement climatique sur 100 ans. L'histoire bien documentée des fluctuations de la qualité de l'eau du lac en a fait une expérience naturelle idéale pour cette étude.

Grâce à l’analyse de l’IA, l’équipe a découvert un enregistrement continu des changements biologiques et environnementaux au fil du temps, conservé dans les échantillons de sédiments. En examinant le matériel génétique laissé par divers organismes, connu sous le nom d’ADN environnemental, les chercheurs ont acquis des informations précieuses sur l’évolution de la communauté d’eau douce.

L'étude a révélé que les polluants tels que les insecticides et les fongicides, ainsi que l'augmentation des températures minimales, avaient l'impact le plus néfaste sur les niveaux de biodiversité. Cependant, l’analyse de l’IA a également indiqué une trajectoire positive ces dernières années, avec une qualité de l’eau améliorée à mesure que l’utilisation des terres agricoles environnantes diminuait.

Bien que la biodiversité globale ait montré des signes de rétablissement, les communautés qui reviennent ne sont pas identiques à celles présentes lors de la phase (semi) vierge initiale. Cet écart suscite des inquiétudes dans la mesure où différentes espèces jouent un rôle unique dans la fourniture de services écosystémiques, et leur incapacité à se rétablir dans des zones spécifiques peut entraver le rétablissement de services cruciaux.

La recherche souligne la nature potentiellement irréversible de la perte de biodiversité due à la pollution et au réchauffement des températures. Cela rappelle la nécessité urgente de protéger et de préserver la biodiversité de la planète pour éviter de nouvelles pertes.

À l’avenir, les scientifiques ont l’intention d’étendre leur analyse de l’IA pour englober plusieurs lacs d’Angleterre et du Pays de Galles. Cette étude plus large vise à valider et généraliser les schémas observés de pollution et l'influence du changement climatique sur la biodiversité des lacs.

L’application d’approches basées sur l’IA pour comprendre les facteurs passés de perte de biodiversité est très prometteuse. À mesure que davantage de données deviennent disponibles, des modèles d’IA plus sophistiqués peuvent être construits pour améliorer les prévisions des causes et les stratégies potentielles d’atténuation de la perte de biodiversité.

Article provenant de Phys.org

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce qu’une machine à voyager dans le temps pour la biodiversité ?

Une machine à voyager dans le temps pour la biodiversité est une nouvelle méthode qui utilise l'analyse de l'IA pour analyser les données historiques et reconstruire les changements dans la biodiversité, les niveaux de pollution et le climat sur une période prolongée. Il fournit des informations précieuses sur les impacts à long terme des changements environnementaux.

Comment l’analyse de l’IA contribue-t-elle à l’étude de la biodiversité ?

L’analyse de l’IA aide les scientifiques à traiter et à interpréter plus efficacement de grandes quantités de données, leur permettant ainsi d’identifier les facteurs qui ont un impact significatif sur la biodiversité. Il permet aux chercheurs de découvrir des modèles cachés et de faire des prédictions plus précises sur la santé et l’avenir des écosystèmes.

Quels facteurs ont causé le plus de dommages aux niveaux de biodiversité ?

L’étude a révélé que les polluants tels que les insecticides et les fongicides, ainsi que la hausse des températures minimales, ont eu les effets les plus néfastes sur les niveaux de biodiversité. Ces facteurs soulignent le besoin urgent de stratégies efficaces de réglementation et d’atténuation.

La perte de biodiversité due à la pollution et à l’augmentation des températures peut-elle être inversée ?

Bien que la biodiversité globale puisse montrer des signes de rétablissement, l'étude indique que les communautés qui reviennent ne sont pas exactement identiques à leur état d'origine. Cela suggère que certaines espèces pourraient disparaître définitivement. Il est donc essentiel de donner la priorité aux mesures de protection de la biodiversité afin d’éviter de nouvelles pertes irréversibles.

Quels sont les futurs projets de recherche concernant l’analyse de l’IA et la biodiversité des lacs ?

Les chercheurs prévoient d’étendre l’analyse de l’IA pour inclure plusieurs lacs d’Angleterre et du Pays de Galles. Cette étude plus large vise à valider les modèles observés de pollution et de changement climatique sur la biodiversité des lacs, améliorant ainsi notre compréhension de ces écosystèmes complexes.

Image de Niamh Eastwood et du professeur Luisa Orsini