By

Des chercheurs de l’Université de Birmingham et de l’Université Goethe de Francfort ont lancé une étude révolutionnaire qui jette un nouvel éclairage sur l’histoire environnementale et les changements biologiques des lacs d’eau douce. Grâce au développement d'une « machine à voyager dans le temps pour la biodiversité », ils ont dévoilé les détails complexes de la biodiversité d'un lac danois au cours du siècle dernier, fournissant ainsi des informations précieuses sur la préservation et la protection de la biodiversité.

L'étude s'est concentrée sur l'analyse des sédiments du lac, qui ont servi d'enregistrement continu des changements biologiques survenus pendant la révolution industrielle et au-delà. En utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour examiner l'ADN environnemental (ADNe) du lac, les restes génétiques de divers organismes, l'équipe de recherche a pu comparer ces données biologiques avec les enregistrements climatiques et de pollution. Cette approche leur a permis d'identifier les facteurs importants influençant la perte historique de biodiversité du lac.

La chercheuse principale de l'étude, le professeur Luisa Orsini, a comparé les données sur les sédiments à une machine à voyager dans le temps, capturant une image détaillée de la biodiversité à une résolution annuelle. En combinant ces informations biologiques avec les données sur le changement climatique et la pollution, les chercheurs pourraient identifier les principaux facteurs à l’origine de la perte de biodiversité. Cette méthodologie est prometteuse pour donner la priorité aux efforts de conservation et réglementer les composés chimiques nocifs qui nuisent aux écosystèmes.

Les résultats de l'étude ont indiqué que les polluants chimiques, tels que les insecticides et les fongicides, associés à la hausse des températures minimales, avaient des effets néfastes sur la biodiversité du lac. Bien qu'un certain rétablissement ait eu lieu ces dernières années en raison de l'amélioration de la qualité de l'eau et de la réduction de l'activité agricole à proximité, la composition des espèces a été modifiée de manière irréversible. L'auteur principal de l'étude, Niamh Eastwood, a souligné que ne pas protéger la biodiversité entraînerait des pertes permanentes. Cependant, la recherche laisse espérer de meilleures prévisions des pertes futures de biodiversité selon différents scénarios grâce à l’utilisation de modèles d’IA.

Cette étude innovante a des implications au-delà d’un seul lac, car l’équipe de recherche prévoit d’étendre ses recherches pour inclure d’autres lacs d’Angleterre et du Pays de Galles. Leur objectif est de déterminer l’applicabilité plus large de leurs résultats sur les effets de la pollution et du changement climatique sur la biodiversité des lacs. En comprenant les facteurs historiques de la perte de biodiversité, cette recherche ouvre la voie à des efforts de conservation proactifs pour sauvegarder les services inestimables fournis par divers écosystèmes.

QFP

Qu’est-ce qu’une « machine à voyager dans le temps pour la biodiversité » ?

Une « machine à voyager dans le temps pour la biodiversité » fait référence à une approche scientifique qui utilise les enregistrements de sédiments pour comprendre les changements historiques de la biodiversité dans un écosystème spécifique. Cette méthode fournit une image détaillée de l’évolution de l’environnement et de la diversité biologique au fil du temps.

Comment les chercheurs ont-ils analysé la biodiversité du lac ?

Les chercheurs ont utilisé l’intelligence artificielle pour analyser l’ADN environnemental (ADNe) trouvé dans les sédiments du lac. Ce matériel génétique provient de divers organismes et sert de témoignage de l'histoire biologique du lac. Ils ont comparé ces données biologiques avec les enregistrements climatiques et de pollution pour identifier les facteurs contribuant à la perte de biodiversité.

Quels ont été les principaux facteurs de perte de biodiversité dans le lac ?

L'étude a révélé que les polluants chimiques, notamment les insecticides et les fongicides, ainsi que l'augmentation de la température minimale, avaient des effets négatifs importants sur la biodiversité du lac.

Est-il possible de restaurer la biodiversité du lac à son état originel ?

Bien qu'il y ait eu une certaine reprise ces dernières années grâce à l'amélioration de la qualité de l'eau et à la réduction de l'activité agricole, l'étude suggère que des dommages irréparables ont été causés. Certaines espèces qui existaient il y a 100 ans pourraient ne jamais pouvoir réapparaître, ce qui souligne l'importance de protéger la biodiversité pour éviter des pertes permanentes.