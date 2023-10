Le rôle du biochar dans l'atténuation du changement climatique

Des millions de tonnes de déchets organiques issus des opérations agricoles et forestières pourrissent ou sont brûlés chaque année, libérant du dioxyde de carbone dans l’atmosphère et contribuant au réchauffement climatique. Cependant, une solution existe sous la forme du biocharbon, qui peut séquestrer le carbone pendant de longues périodes. Le biochar est produit en chauffant des déchets organiques dans un environnement à teneur réduite en oxygène. Il peut être fabriqué à partir de divers déchets organiques à des températures allant de 300 ºF à 1400 XNUMX ºF, ce qui lui confère différentes propriétés.

Le biochar présente plusieurs avantages pour l'environnement. Il aide le sol à retenir l’eau et les nutriments, fournit un habitat aux microbes et capte les polluants comme les métaux lourds, empêchant ainsi leur pénétration dans les plans d’eau. De plus, le biochar convertit environ 50 % du carbone présent dans les déchets organiques en un composé stable qui reste emprisonné dans le sol, réduisant ainsi la quantité de carbone rejetée dans l'atmosphère.

La production de biochar aux États-Unis est actuellement limitée, mais elle a le potentiel de compenser des quantités importantes d'émissions de dioxyde de carbone. Une estimation suggère que d’ici 2050, le biochar pourrait compenser jusqu’à trois gigatonnes de dioxyde de carbone chaque année, ce qui équivaut à la fermeture de 800 centrales électriques au charbon. Cependant, pour y parvenir, la production de biochar doit augmenter considérablement à l’échelle mondiale.

Les défis liés à l’adoption du biochar incluent le manque de sensibilisation des agriculteurs et la nécessité d’une compréhension nuancée de ses propriétés et de ses applications. Le biochar n'est ni un engrais ni un pesticide et n'augmente pas de manière significative les rendements des cultures. Néanmoins, il offre des avantages évidents lorsqu’il est ajouté à des sols ayant une mauvaise rétention d’eau et de nutriments.

Le biochar est prometteur en tant que méthode simple et rentable pour capturer et stocker le carbone, suscitant l'intérêt des entreprises cherchant à compenser leurs émissions. L’augmentation de la production et de l’adoption du biochar pourrait ouvrir la voie à une réduction significative des niveaux de dioxyde de carbone et contribuer aux efforts d’atténuation du changement climatique.

Sources:

– Grist : « Le rôle du biochar dans l'atténuation du changement climatique »

– Initiative américaine sur le biochar : usbiomass.org

