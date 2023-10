Explorer les amas les moins connus de Cassiopée

Cassiopée est une constellation importante située dans l'hémisphère nord de la Voie lactée. Bien que beaucoup connaissent sa forme distinctive en W, il existe plusieurs groupes moins connus au sein de la constellation qui méritent d'être explorés.

L'un de ces amas est NGC 129, qui se trouve à mi-chemin entre Caph (Beta Cassiopeiae) et Gamma Cassiopeiae. D'une magnitude de 7, NGC 129 contient environ trente-six étoiles, dont certaines ne sont pas visibles aux jumelles. Recherchez trois étoiles de 9e magnitude formant un triangle équilatéral, le membre le plus brillant étant l'étoile variable céphéide de couleur dorée DL Cassiopeiae.

En vous déplaçant vers l'est le long de la forme en W, vous rencontrerez Epsilon Cassiopeiae. À environ 10.5 degrés au sud-est d’Epsilon, vous trouverez Eta Persei. Niché entre ces deux étoiles se trouve Stock 7, également connu sous le nom de Markarian 6. Ce petit amas contient vingt-neuf étoiles et se présente comme un arc court et flou s'incurvant du nord au sud-ouest. Des jumelles plus grandes révéleront une forme cruciforme, tandis que l'étoile la plus méridionale appartient à un ensemble serré de quatre pointes.

Une étude publiée dans les Publications de la Société Astronomique du Pacifique en 1980 a examiné l'association de Markarian 6 avec la région Hydrogène-II IC 1805, également connue sous le nom de Nébuleuse du Cœur. L'étude a confirmé que Markarian 6 est un véritable amas situé à 1,600 7,200 années-lumière de nous. Cependant, on pense que la nébuleuse du cœur elle-même se trouve à XNUMX XNUMX années-lumière.

Un autre amas au sein d'IC ​​1805 est Melotte 15, également connu sous le nom de Collinder 26. S'étendant sur 21 minutes d'arc, ce groupe peu dense contient une quarantaine d'enfers stellaires bleu-blanc et blanc. Ses trois étoiles les plus brillantes forment une pointe de flèche obtuse tandis qu'une quatrième étoile de 9e magnitude sert de hampe à la flèche.

Enfin, il y a le populairement nommé Muscleman Cluster, également connu sous le nom de Stock 2, situé près de Persée. Ce groupe, compte tenu de sa forme unique en forme de bâton, a été nommé par feu John Davis. Cependant, il a également été appelé Dog Walker en raison de sa proximité avec le Double Cluster, NGC 869 et NGC 884. L'arc d'étoiles reliant Stock 2 au Double Cluster forme une laisse, Stock 2 ressemblant à une silhouette marchant sur son chiens.

L'exploration de ces amas moins connus au sein de Cassiopée offre l'occasion d'être témoin de la beauté et de la diversité de notre voisinage céleste.

Sources:

– Astronomie : Roen Kelly

– Étude : « A Small Cluster Near IC 1805 » dans les Publications de la Société Astronomique du Pacifique