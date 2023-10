Les scientifiques suggèrent que Vénus aurait pu avoir une tectonique des plaques

Une étude récente suggère que Vénus, la deuxième planète extrêmement chaude de la Terre, aurait pu autrefois avoir une tectonique des plaques. La tectonique des plaques est le mouvement et le remodelage continus de la croûte externe d'une planète. Bien que Vénus ne ressemble actuellement en rien à la Terre, avec des températures extrêmes et des nuages ​​d’acide sulfurique, les chercheurs pensent que dans sa jeunesse, Vénus possédait la tectonique des plaques. Cette découverte a des implications significatives pour l’habitabilité potentielle de Vénus.

Selon Matthew B. Weller, planétologue au Lunar and Planetary Institute de Houston, si Vénus avait eu une tectonique des plaques dans le passé, elle aurait pu fournir un environnement plus hospitalier pour la vie. Les réactions géochimiques liées à la tectonique des plaques pourraient avoir enfoui une grande partie du dioxyde de carbone qui contribue aujourd'hui aux conditions inhospitalières de Vénus, la rendant potentiellement plus froide et conduisant à la présence d'eau liquide.

Les chercheurs, dirigés par Weller, ont mené des simulations informatiques pour explorer différents modèles tectoniques de Vénus. Le modèle du couvercle stagnant, semblable à celui de Mars et de la Lune terrestre, suggère une croûte externe solide qui ne bouge pas. Le deuxième modèle, la tectonique des plaques, implique le mouvement et la propagation des plaques tectoniques, entraînant une augmentation de l'activité volcanique et de la libération de gaz. Les simulations ont indiqué qu'une phase précoce de tectonique des plaques suivie de la formation d'une croûte stagnante pourrait expliquer les niveaux d'azote observés dans l'atmosphère de Vénus.

Bien que les résultats soient suggestifs, les scientifiques non impliqués dans la recherche préviennent que davantage de preuves sont nécessaires pour tirer des conclusions définitives sur l'histoire géologique de Vénus. Cédric Gillmann, planétologue à l'École polytechnique fédérale de Suisse, a souligné que les publications basées sur des modèles ont leurs limites. Joseph O'Rourke, professeur d'exploration de la Terre et de l'espace à l'Arizona State University, suggère que Vénus pourrait avoir une histoire géologique unique, distincte de celle de la Terre et de Mars.

Les missions à venir vers Vénus, notamment Davinci, Veritas de la NASA et EnVision de l'Agence spatiale européenne, devraient fournir des données cruciales pour percer davantage les mystères de notre planète voisine. Ces missions aideront les scientifiques à mieux comprendre la géologie de la planète et les raisons des conditions divergentes entre la Terre et Vénus.

QFP

1. Qu’est-ce que la tectonique des plaques ?

La tectonique des plaques est la théorie qui décrit le mouvement et les interactions de grands morceaux de la coque externe d'une planète, appelés plaques tectoniques. Ces plaques peuvent entrer en collision, glisser les unes sur les autres ou se séparer, entraînant diverses caractéristiques géologiques telles que des montagnes, des tremblements de terre et une activité volcanique.

2. Vénus aurait-elle pu être habitable autrefois ?

L'étude suggère que, sur la base de la présence de plaques tectoniques dans le passé de Vénus, il est possible que la planète ait été plus habitable il y a des milliards d'années. Les réactions géochimiques associées à la tectonique des plaques pourraient avoir enfoui des quantités importantes de dioxyde de carbone, conduisant à une Vénus plus froide avec potentiellement plus d’eau liquide.

3. Comment les futures missions vers Vénus contribueront-elles à notre compréhension ?

Les futures missions telles que Davinci, Veritas de la NASA et EnVision de l'Agence spatiale européenne rassembleront de nouvelles données sur l'atmosphère, la surface et l'activité géologique de Vénus. Ces missions fourniront des informations précieuses sur les conditions actuelles de Vénus et son histoire géologique, aidant ainsi les scientifiques à reconstituer le puzzle de la manière dont Vénus a divergé de la Terre au fil du temps.