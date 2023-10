By

L'équipe du télescope spatial romain Nancy Grace de la NASA se prépare activement à la vaste production de données de la mission. Des équipes d'infrastructure ont été sélectionnées pour créer des simulations, collaborer avec d'autres télescopes et calibrer les outils du télescope. L’objectif est d’être entièrement équipé d’ici le lancement de mai 2027 pour découvrir de nombreux objets cosmiques et résoudre des mystères comme l’énergie noire.

Le télescope spatial romain Nancy Grace, également connu sous le nom de télescope spatial romain, est un télescope spatial développé par la NASA. Il porte le nom de Nancy Grace Roman, une astrophysicienne pionnière qui a contribué au développement du télescope spatial Hubble. Le télescope spatial romain étudiera un large éventail de phénomènes cosmiques, notamment l'expansion de l'univers, la formation et l'évolution des galaxies et la recherche d'exoplanètes.

Pour soutenir le déluge de données de la mission, les équipes d'infrastructure créeront des simulations, exploreront le ciel avec d'autres télescopes et calibreront les composants du télescope spatial romain. Ces travaux préparatoires maximiseront le potentiel scientifique de la mission. La collaboration avec d'autres observatoires, tels que le télescope spatial Hubble, l'observatoire Keck et PRIME, optimisera le plan d'observation de Roman et améliorera la compréhension des données qu'il fournira.

Les simulations jouent un rôle central dans les efforts de préparation. Ils permettent aux scientifiques de tester des algorithmes, d’estimer le rendement scientifique du télescope et d’affiner les stratégies d’observation. Des algorithmes d’apprentissage automatique seront utilisés pour trouver automatiquement des phénomènes cosmiques dans l’ensemble massif de données collectées par le télescope spatial romain.

En tirant parti de l'expertise et de la collaboration de scientifiques du monde entier, l'équipe du Roman Space Telescope vise à jeter les bases de découvertes scientifiques puissantes dès le lancement de la mission. La mission collectera des milliards de mesures individuelles d’étoiles et de galaxies au cours de sa mission principale de cinq ans, ce qui rendra cruciales des techniques efficaces d’analyse des données.

Dans l’ensemble, le télescope spatial romain Nancy Grace est sur le point de faire progresser notre compréhension de l’univers en découvrant de nouveaux objets cosmiques et en mettant en lumière des mystères tels que l’énergie noire.

Sources:

– NASA : Administration Nationale de l’Aéronautique et de l’Espace (NASA)

– Télescope spatial romain : Nancy Grace Roman Space Telescope (Wide Field Infrared Survey Telescope, ou WFIRST)