La plus grande tempête solaire à ce jour : une leçon tirée des cernes des arbres anciens

Une équipe de scientifiques a découvert des preuves de la plus grande super tempête solaire jamais enregistrée, remontant à 14,300 XNUMX ans. Les chercheurs ont étudié les niveaux de radiocarbone dans les cernes des arbres anciens, préservés dans les Alpes françaises. Le pic de radiocarbone indique une perturbation massive de la haute atmosphère terrestre, provoquée par une puissante super tempête solaire qui a eu des effets considérables.

Si les tempêtes solaires ne sont pas rares, celles de cette ampleur sont extrêmement rares. Si une tempête de cette ampleur devait frapper la Terre aujourd’hui, elle causerait des dommages catastrophiques à nos infrastructures critiques, notamment le réseau électrique et les satellites en orbite. Cette découverte souligne l’importance de comprendre et de se préparer à de tels événements pour protéger nos systèmes mondiaux de communication et d’énergie.

L'étude, publiée dans The Royal Society's Philosophical Transactions of the Royal Society A, a analysé des arbres partiellement fossilisés provenant des rives de la rivière Drouzet. Grâce à la dendrochronologie, les chercheurs ont reconstitué une chronologie et identifié le pic des niveaux de radiocarbone il y a précisément 14,300 XNUMX ans. Cette méthode leur a permis de recueillir des informations précieuses sur les changements environnementaux passés et l’activité solaire.

Le radiocarbone est produit dans la haute atmosphère par les rayons cosmiques et les événements solaires extrêmes. Le carbone est ensuite absorbé par la biosphère, y compris les arbres, et emprisonné dans leurs cernes de croissance annuels. L’équipe a comparé le pic de radiocarbone aux niveaux de béryllium dans les carottes de glace du Groenland, confirmant ainsi l’existence d’une énorme tempête solaire.

Si la tempête solaire vieille de 14,300 XNUMX ans s’était produite aujourd’hui, elle aurait dévasté nos télécommunications, nos satellites et nos réseaux électriques. Les conséquences potentielles mettent en évidence la nécessité de protéger nos infrastructures de l’activité solaire qui se produit à des millions de kilomètres. Des tempêtes solaires extrêmes pourraient endommager de manière permanente les transformateurs des réseaux électriques, entraînant des pannes d’électricité généralisées et prolongées.

Les scientifiques ont identifié neuf supertempêtes solaires majeures, connues sous le nom d'événements Miyake, en utilisant les données des cernes d'arbres et des carottes de glace des 15,000 993 dernières années. Les événements les plus récents ont eu lieu en 774 CE et XNUMX CE. Cependant, comprendre ces tempêtes solaires reste un défi, car les observations directes sont rares. Les scientifiques sont encore incertains quant aux causes, à la fréquence et à la prévisibilité de ces événements puissants.

La découverte de l'événement Miyake, vieux de 14,300 17 ans, fournit des informations précieuses sur le comportement de notre soleil. Alors que les mesures instrumentales de l'activité solaire ne remontent qu'au XVIIe siècle, l'étude du radiocarbone dans les cernes des arbres et du béryllium dans les carottes de glace offre un moyen de comprendre de manière plus globale le comportement passé du soleil.

Le célèbre événement de Carrington de 1859, connu pour avoir provoqué des perturbations telles que des pannes de machines télégraphiques et des aurores nocturnes lumineuses, n'était pas considéré comme un événement Miyake. Son impact est bien documenté en raison de son apparition relativement récente et des observations faites par les gens de l'époque.

Comprendre notre passé est crucial pour prévoir et atténuer avec précision les risques associés aux événements solaires extrêmes. L’étude du radiocarbone fournit des informations précieuses sur l’histoire de la Terre et constitue un outil puissant pour prédire notre avenir. Il reste cependant encore beaucoup à apprendre sur le comportement de notre soleil et les dangers potentiels qu’il représente pour nos infrastructures modernes.

Sources:

– Les transactions philosophiques de la Royal Society A

– L'Université de Leeds