Un pic de radiocarbone révèle une ancienne tempête solaire

D'anciens cernes d'arbres découverts dans les Alpes françaises ont fourni la preuve d'une tempête solaire massive survenue il y a 14,300 XNUMX ans, selon une étude menée par une équipe internationale de chercheurs. L'équipe, qui comprenait des scientifiques de l'Université de Leeds, a analysé les niveaux de radiocarbone dans les arbres subfossilisés près de la rivière Drouzet. En examinant les cernes individuels des arbres, ils ont identifié un pic sans précédent des niveaux de radiocarbone, indiquant l’apparition d’une tempête solaire. Les chercheurs estiment que cette tempête aurait libéré une quantité importante de particules énergétiques dans l’atmosphère terrestre.

Les conséquences d’une telle tempête solaire qui se produirait aujourd’hui pourraient être dévastatrices. Les auteurs de l'étude préviennent qu'une tempête similaire à l'heure actuelle pourrait potentiellement perturber les systèmes satellitaires et provoquer des pannes généralisées dans les réseaux électriques, entraînant des milliards de livres sterling de dégâts. Comprendre les tempêtes solaires est crucial pour sauvegarder les futurs systèmes de communication et énergétiques et renforcer la résilience contre leurs effets.

Les scientifiques ont identifié ces événements solaires extrêmes comme des événements Miyake et ont trouvé des preuves de neuf tempêtes de ce type qui se sont produites au cours des 15,000 993 dernières années. Les événements Miyake confirmés les plus récents se sont produits en 774 et ​​14,300 après JC, mais la tempête nouvellement découverte, vieille de XNUMX XNUMX ans, était la plus importante à ce jour, environ deux fois plus grande que ses homologues plus récentes.

Même si les chercheurs n’ont jamais observé un événement Miyake en temps réel, ils espèrent en apprendre davantage sur le comportement du soleil et sur la possibilité de prédire de tels événements. Les mesures directes actuelles de l'activité solaire ne remontent qu'au XVIIe siècle, et les niveaux de radiocarbone dans les cernes des arbres et d'autres indicateurs du passé fournissent des informations précieuses sur le comportement du soleil à travers l'histoire.

Source : Université de Leeds

Définitions:

– Radiocarbone : isotope radioactif du carbone, utilisé dans la datation des matières organiques

– Tempête solaire : perturbation à la surface du Soleil qui éjecte une grande quantité de matière et d'énergie dans l'espace