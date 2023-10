L'Université galloise contribue à la mission du télescope spatial explorant la création de l'Univers

L'Université de Cardiff, au Pays de Galles, fournira son expertise et sa technologie pour une mission de télescope spatial visant à étudier la création de l'univers. Le projet se concentrera spécifiquement sur le Big Bang et sur la façon dont l'univers s'est formé il y a plus de 13.7 milliards d'années.

La mission, connue sous le nom de LiteBIRD, analysera les restes du Big Bang. Le satellite testera la théorie actuelle entourant la formation de l'univers, y compris le concept d'inflation cosmologique, qui suggère que l'univers s'est rapidement développé immédiatement après le Big Bang.

LiteBIRD vise à être lancé au début des années 2030 et consistera en une combinaison de télescopes hautes, moyennes et basses fréquences. Les professeurs Peter Hargrave et Erminia Calabrese, de la faculté de physique et d'astronomie de l'université de Cardiff, dirigeront la contribution du Royaume-Uni à la mission. Ils seront responsables de la conception et de la construction des optiques de deux des télescopes.

Avec l'aide des « technologies uniques » de l'Université de Cardiff, la mission espère étudier efficacement les propriétés de la lumière du fond diffus cosmologique (CMB). Cela permettra aux scientifiques de rechercher des preuves d’ondes gravitationnelles qui pourraient avoir été provoquées par l’inflation juste après le Big Bang. Les résultats confirmeront ou infirmeront divers modèles d’inflation, permettant ainsi une compréhension plus approfondie des origines de notre univers.

L'Agence spatiale britannique (UKSA) a fourni un financement initial de 2.7 millions de livres sterling pour le projet, qui sera utilisé pour concevoir les télescopes spécialisés et produire les lentilles et filtres nécessaires à l'Université de Cardiff.

Cette collaboration entre l'Université de Cardiff et le consortium LiteBIRD marque une contribution significative à l'exploration de la création de l'univers et améliorera encore notre compréhension de la façon dont tout a commencé.

