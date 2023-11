Réduction photocatalytique efficace du CO2 grâce à des interactions bidirectionnelles hôte-invité

By

Le développement de systèmes de photosynthèse artificielle pour convertir le CO2 en produits chimiques précieux est crucial pour lutter contre le réchauffement climatique et la crise énergétique. Une approche pour y parvenir consiste à coupler la réduction du CO2 avec l’oxydation du H2O pour convertir l’énergie solaire en énergie chimique, imitant le processus de photosynthèse. Cependant, l’efficacité de la réduction du CO2 est entravée par la barrière cinétique de l’oxydation de l’eau.

Pour améliorer l’efficacité de la réduction photocatalytique du CO2, les chercheurs ont utilisé des agents sacrificiels d’électrons pour favoriser la réaction. Cependant, l'utilisation de ces agents sacrificiels n'est pas économiquement réalisable et limite la capacité d'oxydation des trous photogénérés. Pour surmonter ces défis, les scientifiques ont exploré la possibilité de coupler la réduction du CO2 à l’oxydation de composés organiques, ce qui permettrait de produire des produits chimiques précieux. Cette approche présente l’avantage supplémentaire d’utiliser des matières organiques dérivées de la biomasse comme matière première, ce qui rend le processus plus durable.

Pour améliorer l'efficacité du transfert d'électrons dans les systèmes photocatalytiques, une équipe de recherche de l'Université de technologie de Tianjin, en Chine, dirigée par le professeur Tong-Bu Lu, a développé une nouvelle stratégie basée sur les interactions bidirectionnelles hôte-invité. Ils y sont parvenus en rassemblant simultanément le catalyseur et le réactif à la surface du photosensibilisateur. Ce contact direct entre le catalyseur/réactif et le photosensibilisateur réduit considérablement la distance que les porteurs photogénérés doivent parcourir, conduisant à une amélioration spectaculaire de l’efficacité de la réduction du CO2.

Les résultats de l'étude ont démontré un rendement élevé de réduction du CO2 en acide formique (1610 μmol g-1 h-1) avec une sélectivité de 96.5 %. De plus, les trous photogénérés dans le CdS (sulfure de cadmium) ont été rapidement annihilés par l'alcool furfurylique lié à la β-CD (β-cyclodextrine), ce qui a donné un rendement en furfural de 1567 1 µmol g-1 h-99 avec une sélectivité supérieure à XNUMX %.

Cette recherche révolutionnaire ouvre de nouvelles possibilités pour la construction de systèmes de photosynthèse artificielle très efficaces pour des applications pratiques. En tirant parti des interactions bidirectionnelles hôte-invité, les chercheurs peuvent maximiser l’utilisation de l’énergie solaire pour la réduction du CO2 et l’oxydation organique, conduisant ainsi à la production de produits chimiques précieux. Ce travail nous rapproche encore plus de la réalisation de technologies durables et efficaces de réduction des émissions de carbone.

FAQ:

Q : Comment l’interaction bidirectionnelle hôte-invité améliore-t-elle la réduction photocatalytique du CO2 ?

R : Les interactions bidirectionnelles hôte-invité permettent au catalyseur et au réactif d'être rassemblés à la surface du photosensibilisateur, réduisant ainsi la distance de transmission des porteurs photogénérés et favorisant une réduction efficace du CO2.

Q : Quels sont les avantages de coupler la réduction du CO2 avec l’oxydation organique ?

R : Associer la réduction du CO2 à l’oxydation organique permet la production de produits chimiques à valeur ajoutée et l’utilisation de matières organiques dérivées de la biomasse comme matières premières renouvelables.

Q : Quelles sont les principales conclusions de cette recherche ?

R : La recherche a démontré que les interactions bidirectionnelles hôte-invité peuvent améliorer considérablement l’efficacité de la réduction photocatalytique du CO2, conduisant à des rendements élevés d’acide formique et de furfural avec une excellente sélectivité.

Q : Comment cette recherche contribue-t-elle aux systèmes de photosynthèse artificielle ?

R : Ce travail propose une nouvelle approche pour le développement de systèmes de photosynthèse artificielle pratiques et hautement efficaces, offrant des solutions potentielles au réchauffement climatique et à la durabilité énergétique.

La source:

Journal chinois de catalyse. DOI : 10.1016/S1872-2067(23)64509-7