Une nouvelle technologie d’appareil photo révolutionne la photographie lunaire pour les futures missions lunaires

Des astronautes et des scientifiques européens collaborent avec l'équipe d'imagerie Artemis de la NASA pour développer un appareil photo innovant qui révolutionnera la photographie lunaire pour les futures missions lunaires. La caméra lunaire universelle portative (HULC) est testée dans les paysages lunaires de Lanzarote, en Espagne, dans le cadre du programme de formation PANGEA.

PANGAEA, un programme conçu pour préparer les astronautes aux prochaines missions lunaires, a joué un rôle essentiel dans le test des capacités du HULC. Ce programme permet aux astronautes de simuler des scénarios d'exploration géologique tout en utilisant le carnet de terrain électronique de l'ESA pour documenter leur travail. L'outil permet aux instructeurs de géologie de fournir un soutien en temps réel à l'équipage pendant leurs travaux sur le terrain.

Le HULC a considérablement amélioré l’expérience d’exploration de la surface lunaire pour les astronautes, en leur offrant des capacités d’imagerie de haute qualité. Cette caméra lunaire de pointe, construite à partir de caméras professionnelles disponibles dans le commerce, est équipée d'une haute sensibilité à la lumière et d'objectifs de pointe. Il garantit que les découvertes scientifiques pourront être documentées efficacement lors des futures missions lunaires.

Pour préparer le HULC à l'espace, les ingénieurs de la NASA ont apporté plusieurs améliorations clés, notamment l'ajout d'une couverture de protection contre la poussière et la chaleur et des boutons ergonomiques. Ces ajustements permettent à la caméra d'être facilement utilisée par les astronautes portant des combinaisons spatiales volumineuses.

Lors du programme PANGEA, l'astronaute de l'ESA Thomas Pesquet, connu pour ses talents photographiques exceptionnels, a salué la conception du HULC. Il a particulièrement souligné l'interface conviviale et les fonctions de protection fiables de la caméra.

La capture d’images de haute qualité sera cruciale pour la recherche scientifique lors des futures missions lunaires. Par conséquent, la sélection d’objectifs adaptés au HULC a été l’un des principaux objectifs du programme PANGEA. L'appareil photo a été rigoureusement testé dans diverses conditions, telles que la lumière du jour et l'obscurité des grottes volcaniques, pour simuler les environnements extrêmes de la photographie lunaire.

Jeremy Myers, responsable de la caméra HULC à la NASA, a souligné l'importance d'une conception intuitive et conviviale pour les astronautes. En collaboration avec les meilleurs planétologues d'Europe, Myers a veillé à ce que les images capturées par le HULC répondent aux normes les plus élevées de résolution, de profondeur de champ et d'exposition, maximisant ainsi le potentiel scientifique de la caméra.

Contrairement à l’appareil photo mécanique Hasselblad utilisé lors de la mission Apollo 11, l’appareil photo Artemis Moon représente un bond en avant technologique significatif. Cet appareil photo révolutionnaire sera le premier appareil photo sans miroir conçu pour une utilisation portable dans l'espace, offrant une qualité d'image exceptionnelle dans des situations de faible luminosité. Ses capacités avancées le rendent idéal pour capturer l’environnement difficile et contrasté de la Lune.

Au fur et à mesure que les tests se poursuivent, les fonctionnalités de base de la caméra restent inchangées, mais des améliorations sont apportées à l'interface et au boîtier. Une version de la caméra HULC sera bientôt envoyée à la Station spatiale internationale pour des tests plus approfondis. Les équipes de la NASA ont mené des tests approfondis pour relever les défis majeurs de l'espace, notamment les effets thermiques, du vide, des rayonnements et la nature abrasive de la poussière lunaire.

Jeremy Myers est convaincu que les modifications en cours aboutiront au meilleur produit possible : un appareil photo capable de capturer des images époustouflantes de la Lune pour les années à venir, qui sera utilisé par les équipages internationaux lors de leurs expéditions lunaires.

