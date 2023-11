Explorer le cosmos : le prix des échantillons extraterrestres

Après un voyage remarquable de sept ans sur près de 4 milliards de kilomètres, la sonde spatiale OSIRIS-REx de la NASA a effectué un atterrissage en douceur dans le désert de l'Utah le 24 septembre 2023. Sa précieuse charge utile ? Un échantillon prélevé sur l'astéroïde Bennu.

Les scientifiques attendent avec impatience l’opportunité d’étudier la demi-livre de matière ramenée de l’astéroïde de 85 millions de tonnes. Cet échantillon pourrait faire la lumière sur la formation du système solaire et potentiellement révéler si des astéroïdes comme Bennu contiennent les ingrédients chimiques nécessaires à la vie.

Avec un budget initialement fixé à 800 millions de dollars, le coût final de la mission est estimé à environ 1.16 milliard de dollars. Bien que cela puisse paraître exorbitant, cela n’est rien en comparaison avec d’autres matériaux incroyablement précieux connus de l’humanité.

Les roches lunaires, par exemple, ont été utilisées dans des contextes éducatifs, permettant aux étudiants et aux passionnés de détenir un morceau de l’histoire de l’astronomie. Ces roches, collectées lors des missions Apollo entre 1969 et 1972, ont rapporté au total 842 livres d'échantillons lunaires. Corrigé de l'inflation, le coût du programme Apollo s'élève au total à 257 milliards de dollars. Cependant, les échantillons lunaires eux-mêmes étaient relativement rentables, s'élevant à 19 millions de dollars l'once.

Pour l’avenir, la NASA prévoit de renvoyer des échantillons de Mars au début des années 2030, dans le but de découvrir toute trace de vie ancienne sur la planète rouge. La mission Mars Sample Return vise à récupérer 30 tubes d’échantillons, pesant au total une livre. Malgré l'enthousiasme suscité par cette mission, la complexité de l'entreprise, impliquant plusieurs robots et vaisseaux spatiaux, a poussé le coût à environ 11 milliards de dollars. Par conséquent, le coût par once des échantillons de Mars est estimé à 690 millions de dollars, soit nettement plus élevé que celui des échantillons de Bennu.

Même si ces missions extraterrestres font la une des journaux et génèrent des ressources importantes, il convient de noter que la Terre reçoit une pluie continue d'échantillons gratuits en provenance du système solaire. Chaque jour, environ 50 tonnes de roches spatiales pénètrent dans l'atmosphère terrestre. La plupart brûlent avant d'atteindre le sol, mais ceux qui les produisent sont considérés comme des météorites, dont beaucoup proviennent d'astéroïdes.

Bien que reconnaître et récupérer des météorites puisse être difficile, il en existe de différents types et gammes de prix. Les chondrites, le type le plus courant, contiennent des grains ronds appelés chondrules qui se sont formés il y a des milliards d'années. Ceux-ci peuvent être achetés en ligne pour aussi peu que 15 $ l'once. Les météorites de fer, qui possèdent des caractéristiques distinctes comme une croûte sombre et des cristaux métalliques internes, peuvent être plus chères, à environ 50 dollars l'once. Les pallasites, un type plus rare de météorite de fer pierreux mélangé au minéral olivine, peuvent atteindre des prix dépassant 1,000 XNUMX dollars l'once.

A noter que certaines météorites proviennent de la Lune et de Mars, ce qui accroît encore leur attrait pour les collectionneurs. Environ 600 météorites ont été identifiées comme étant d’origine lunaire, la plus grosse pesant 4 livres. Ces spécimens lunaires se sont vendus environ 4,700 175 $ l’once. Les météorites martiennes, en revanche, sont encore plus rares, avec seulement environ 11,000 cas confirmés. Le coût de possession d’un morceau de Mars peut atteindre environ XNUMX XNUMX dollars l’once.

Aussi captivants que puissent être ces échantillons, leur caractère « gratuit » présente des limites. Les origines exactes des météorites de la Lune et de Mars ne peuvent être déterminées, ce qui réduit leur valeur scientifique. De plus, une fois qu’ils atteignent la Terre, ils commencent à être contaminés, ce qui rend difficile de déterminer si les microbes trouvés en eux sont réellement extraterrestres.

Pour ceux qui sont intrigués par les éléments et minéraux coûteux, la rareté fait souvent grimper les prix. Les pierres précieuses comme les émeraudes de haute qualité peuvent coûter jusqu'à 10 fois plus cher que l'or, tandis que les diamants blancs peuvent atteindre des prix 100 fois plus élevés. En particulier, les diamants contenant une impureté de bore, leur donnant une teinte bleu vif, peuvent rivaliser avec le coût des prochains échantillons de Mars, soit un prix faramineux de 550 millions de dollars l'once.

Si l’on s’aventure dans le domaine des matériaux synthétiques, les fullerènes endoédriques remportent la palme des plus chers. Ces minuscules « cages » de carbone contenant de l’azote emprisonné à l’intérieur sont incroyablement stables et peuvent être utilisées pour l’indication du temps dans les horloges atomiques. Évalués à 4 milliards de dollars l’once, ils représentent un investissement extraordinaire en matière de précision et de progrès scientifique.

Même si le coût des missions de retour d'échantillons extraterrestres peut sembler élevé, il est important de reconnaître l'immense valeur qu'elles représentent pour élargir notre compréhension de l'univers. Alors que nous continuons à explorer le cosmos, ces efforts repoussent les limites de nos connaissances et attisent notre curiosité collective.

QFP

1. Quel a été le coût de la mission OSIRIS-REx de la NASA ?

La mission OSIRIS-REx de la NASA était initialement budgétée à 800 millions de dollars, mais a finalement coûté environ 1.16 milliard de dollars.

2. Combien a coûté le programme Apollo ?

Le programme Apollo, qui a ramené les premiers matériaux extraterrestres de la Lune, a coûté au total 257 milliards de dollars, corrigé de l'inflation.

3. Quel est le coût estimé de la mission Mars Sample Return ?

La mission Mars Sample Return devrait coûter environ 11 milliards de dollars.

4. Combien coûtent les météorites lunaires ?

Les météorites lunaires, qui ont atteint la Terre depuis la Lune, peuvent coûter environ 4,700 XNUMX dollars l'once.

5. Combien coûtent les météorites martiennes ?

Les météorites martiennes, un type d'échantillon extraterrestre plus rare, peuvent coûter environ 11,000 XNUMX dollars l'once.