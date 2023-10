La NASA récupère avec succès des échantillons d'astéroïdes de l'espace lointain

By

Le vaisseau spatial Osiris-Rex de la NASA a réussi à rapporter des échantillons d'un astéroïde de l'espace lointain après une mission de sept ans. À son retour sur Terre, la petite capsule contenant les échantillons a été parachutée dans le désert de l'Utah, tandis que le vaisseau mère poursuivait son voyage vers un autre astéroïde.

La capsule a atterri dans une zone militaire isolée quatre heures après avoir été larguée à 63,000 XNUMX milles de distance. L’équipe des opérations de récupération de la mission Mars a annoncé l’atterrissage réussi, la capsule ayant atterri trois minutes avant la date prévue. Le parachute utilisé lors de la descente s'est ouvert quatre fois plus haut que prévu, indiquant un taux de décélération plus élevé.

Au grand soulagement des scientifiques et des contrôleurs de mission, la capsule est restée intacte et exempte de toute contamination, préservant ainsi ses échantillons vieux de 4.5 milliards d'années. Moins de deux heures après l'atterrissage, la capsule a été transportée vers une salle blanche temporaire du champ d'essai et d'entraînement du ministère de la Défense de l'Utah.

À l’heure actuelle, on estime que la capsule contient au moins une tasse de décombres provenant de l’astéroïde riche en carbone nommé Bennu. Le montant exact sera confirmé lors de l’ouverture du conteneur dans les prochains jours. Certains matériaux se sont déjà déversés et ont flotté lors du processus de collecte il y a trois ans.

Le Japon est le seul autre pays à avoir réussi à ramener des échantillons d'astéroïdes, mais la mission de la NASA marque le plus grand retour d'échantillons depuis les alunissages d'Apollo. Les échantillons collectés fourniront des informations inestimables sur la formation de la Terre et de la vie, donnant aux scientifiques un aperçu extraordinaire des premières étapes de notre système solaire.

La mission Osiris-Rex de la NASA a débuté en 2016 et a atteint Bennu en 2018, collectant les échantillons en 2020 à l'aide d'un bras à vide. Le vaisseau spatial a parcouru une distance de 4 milliards de kilomètres tout au long de son voyage.

Les échantillons seront transportés par avion au Johnson Space Center de la NASA à Houston lundi matin. Le Johnson Space Center abrite déjà des centaines de kilos de roches lunaires rassemblées par les astronautes d'Apollo. Les scientifiques sont impatients d'ouvrir le conteneur et de mesurer avec précision la quantité de matière obtenue à partir de Bennu.

Le succès de la mission Osiris-Rex rapproche la NASA de la compréhension de la composition chimique initiale des astéroïdes, de la formation de l'eau et des éléments constitutifs de la vie. Les données collectées seront également cruciales pour les efforts futurs visant à dévier les astéroïdes susceptibles de constituer une menace pour la Terre. Alors qu'Osiris-Rex poursuit sa mission, il se dirige actuellement vers l'astéroïde Apophis, qu'il atteindra en 2029.

Cette récupération réussie d'échantillons d'astéroïdes représente le troisième retour d'échantillons de la NASA provenant de missions robotiques dans l'espace lointain. L'agence avait déjà récupéré des échantillons de vent solaire avec le vaisseau spatial Genesis en 2004 et avait réussi à livrer de la poussière de comète avec le vaisseau spatial Stardust en 2006. Alors que les plans de retour d'échantillons sur Mars sont actuellement suspendus, le rover Perseverance a collecté des échantillons de carottes sur la planète pour l'avenir. transport vers la Terre.

