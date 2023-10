Le vaisseau spatial Psyché de la NASA se dirige vers un astéroïde recouvert de métal

La sonde spatiale Psyché de la NASA s'est lancée dans une mission de six ans visant à explorer un astéroïde recouvert de métal, une première dans le domaine de l'exploration des astéroïdes. Le vaisseau spatial, lancé par SpaceX depuis le Kennedy Space Center de la NASA, porte le nom de l'astéroïde qu'il étudiera. On pense que cet astéroïde particulier est le vestige du noyau d’une planète primitive, offrant aux scientifiques des informations précieuses sur les centres de la Terre et d’autres planètes telluriques.

Contrairement à la plupart des astéroïdes, qui sont rocheux ou glacés, cet astéroïde riche en métaux est situé dans la partie externe de la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Psyché est le plus gros des neuf astéroïdes riches en métaux connus. Les scientifiques estiment que l’astéroïde mesure environ 144 milles (232 kilomètres) de large et 173 milles (280 kilomètres) de long, avec une surface principalement composée de fer, de nickel et d’autres métaux.

En plus d’étudier la composition de l’astéroïde, les scientifiques espèrent découvrir des informations sur notre propre planète. Le noyau de fer de la Terre génère un champ magnétique qui protège notre atmosphère et rend la planète habitable. En étudiant le noyau métallique de cet astéroïde, les chercheurs espèrent mieux comprendre les processus qui ont conduit à la formation de notre planète et les conditions nécessaires à l’apparition de la vie.

La mission de 1.2 milliard de dollars, dirigée par l’Arizona State University, empruntera un chemin détourné pour atteindre l’astéroïde. Le vaisseau spatial recevra une poussée gravitationnelle de Mars en 2026 avant d’atteindre l’astéroïde en 2029. Il tentera de se mettre en orbite autour de l’astéroïde, en décrivant des cercles à différentes distances. Le vaisseau spatial est équipé d’une propulsion électrique solaire et d’un système de communication expérimental qui utilise des lasers au lieu d’ondes radio, augmentant ainsi le flux de données de l’espace lointain vers la Terre.

La NASA s'attend à ce que la mission fournisse des données précieuses qui pourraient contribuer à l'exploration spatiale future, notamment la possibilité de transmettre des vidéos depuis la Lune ou Mars. Le lancement retardé du vaisseau spatial était dû à des problèmes de tests logiciels, mais le calendrier révisé permet un temps de trajet supplémentaire pour atteindre l'astéroïde.

Dans l’ensemble, la mission Psyché représente une opportunité passionnante d’explorer un monde métallique unique et de découvrir des informations importantes sur la formation et la composition de planètes rocheuses comme la Terre.

Sources:

– Marcia Dunn, Associated Press