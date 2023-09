Le télescope Webb découvre du méthane et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-18b

By

Une nouvelle enquête menée par le télescope spatial James Webb de la NASA a révélé la présence de molécules carbonées, dont du méthane et du dioxyde de carbone, dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-18 b. K2-18 b, qui est 8.6 fois plus massive que la Terre, orbite autour d'une étoile naine froide dans la zone habitable et est située à 120 années-lumière de la Terre.

Ces découvertes s'ajoutent à des études récentes qui suggèrent que K2-18 b pourrait être une exoplanète hycéenne, ce qui signifie qu'elle a le potentiel de posséder une atmosphère riche en hydrogène et une surface recouverte d'eau et d'océan. Cette découverte offre un aperçu fascinant d’une planète qui ne ressemble à rien de tout ce qui existe dans notre système solaire et ouvre des perspectives intéressantes sur des mondes potentiellement habitables ailleurs dans l’Univers.

Le télescope spatial James Webb a obtenu des spectres de K2-18 b, qui montrent une abondance de méthane et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de l'exoplanète. La pénurie d'ammoniac conforte en outre l'hypothèse selon laquelle il pourrait y avoir un océan d'eau sous une atmosphère riche en hydrogène dans K2-18 b. De plus, il a été possible de détecter une molécule appelée sulfure de diméthyle, qui sur Terre n'est produite que par la vie. Cependant, une validation supplémentaire est nécessaire pour confirmer sa présence.

La suggestion selon laquelle K2-18 b pourrait être une exoplanète hycéenne est intrigante car ces mondes sont considérés comme des environnements prometteurs pour la recherche de preuves de vie sur les exoplanètes. Les plus grands mondes hycéens sont nettement plus propices aux observations atmosphériques que les petites planètes rocheuses.

Même si K2-18 b se situe dans la zone habitable et contient des molécules carbonées, cela ne signifie pas nécessairement que la planète peut abriter la vie. Sa grande taille suggère la présence d'un vaste manteau de glace à haute pression à l'intérieur, semblable à Neptune.

Ces découvertes soulignent l’importance de prendre en compte la diversité des environnements habitables dans la recherche de la vie ailleurs dans l’univers. Les futures observations avec le télescope spatial James Webb fourniront des informations supplémentaires sur l'atmosphère de K2-18 b et confirmeront potentiellement la présence de sulfure de diméthyle.

– Exoplanète : Une exoplanète (ou planète extrasolaire) est une planète située en dehors de notre système solaire, en orbite autour d’une étoile autre que le Soleil.

– NASA : Créée en 1958, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) est une agence indépendante du gouvernement fédéral des États-Unis qui se concentre sur l'exploration spatiale et la recherche scientifique.

– Télescope spatial James Webb : Le télescope spatial James Webb (JWST ou Webb) est un observatoire infrarouge en orbite qui complète les découvertes du télescope spatial Hubble.