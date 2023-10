By

Vous cherchez à explorer le ciel nocturne avec des optiques de qualité ? Walmart propose une offre fantastique sur les jumelles Celestron SkyMaster 25 × 70, où vous pouvez économiser 25 % par rapport à leur achat sur Amazon lors de leur événement Prime Day. Ces offres anti-Prime Day sont un moyen pour d'autres détaillants d'offrir des remises compétitives pendant qu'Amazon organise ses ventes.

Celestron est un fabricant bien connu pour la production de jumelles fiables et de haute qualité. En fait, trois de leurs modèles SkyMaster figuraient dans notre guide des meilleures jumelles. Le SkyMaster 25×70 offre un puissant grossissement 25x et une excellente capacité de collecte de lumière avec son ouverture de 70 mm. Il est livré avec un étui de transport, ce qui rend le transport sans tracas.

Les jumelles sont équipées de prismes BaK-4 et d'optiques multicouches, qui améliorent le contraste et offrent des vues plus claires de vos cibles. Ils ont également un long dégagement oculaire, ce qui les rend confortables pour les personnes qui portent des lunettes.

Pour ceux qui s’intéressent à l’observation des étoiles, les jumelles Celestron SkyMaster 25×70 sont un choix idéal. Avec leurs grands objectifs et leur zoom puissant, ils offrent une excellente expérience visuelle du ciel nocturne.

Compte tenu de ses caractéristiques et du prix réduit de 59 $, les jumelles Celestron SkyMaster 25×70 offrent un excellent rapport qualité-prix. Bien qu'il existe des options plus coûteuses, ces jumelles constituent un investissement relativement peu risqué pour ceux qui souhaitent observer les étoiles et observer des cibles terrestres à distance.

Caractéristiques principales : diamètre de l'objectif de 70 mm, grossissement 25x, prismes BaK-4, optiques multicouches, long dégagement oculaire et étui de transport inclus.

