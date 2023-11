La relation entre l'hygroscopie des aérosols et le changement climatique

By

Les particules d'aérosols ont un impact significatif sur le climat de la Terre, et la compréhension de leurs propriétés est cruciale pour une modélisation précise du climat. Une propriété importante est l’hygroscopique, qui fait référence à la capacité des particules d’aérosol à retenir l’eau dans l’atmosphère. La détermination de l’hygroscopique des particules d’aérosol est un défi en raison de leur nature variable et complexe, incluant des facteurs tels que la taille et la composition chimique.

Cependant, une étude récente publiée dans la revue Nature Communications a fait des progrès significatifs dans la compréhension de la relation entre la composition des aérosols et l'hygroscopique. Une équipe de recherche internationale, dirigée par l'Institut Max Planck de chimie et l'Institut Leibniz de recherche troposphérique, a développé une formule linéaire simple pour estimer l'hygroscopique sur la base des matières organiques et inorganiques présentes dans les particules d'aérosol.

L'étude a utilisé les données de 16 campagnes de mesures menées entre 2004 et 2020, couvrant un large éventail de régions et de zones climatiques de la Terre. Ces campagnes impliquaient des mesures d'hygroscopie à l'aide de mesures de noyaux de condensation des nuages ​​et de la composition chimique des particules à l'aide de la spectrométrie de masse des aérosols. En analysant ce vaste ensemble de données, les chercheurs ont déterminé que l’hygroscopicité effective des aérosols (κ) peut être calculée à l’aide d’une formule linéaire simple : κ = ϵorg ⋅ κorg + ϵinorg ⋅ κinorg.

Les résultats ont montré que l'hygroscopique des particules organiques (κorg) était en moyenne globalement de 0.12 ± 0.02, tandis que l'hygroscopique des ions inorganiques (κinorg) était en moyenne de 0.63 ± 0.01. Ces valeurs fournissent des informations importantes sur le rôle des particules d’aérosol dans le changement climatique et peuvent être utilisées dans les modèles climatiques mondiaux pour améliorer les prévisions climatiques.

La chercheuse principale Mira Pöhlker, de l'Institut Leibniz pour la recherche troposphérique, souligne l'importance de cette étude. « Nous avons montré que des hypothèses simplifiées peuvent être formulées pour prendre en compte l’hygroscopique dans les modèles climatiques », explique-t-elle. Les résultats démontrent qu’une formule linéaire peut estimer efficacement l’hygroscopique des aérosols, réduisant ainsi l’incertitude des prévisions climatiques.

Cette étude contribue à notre compréhension du rôle des particules d'aérosol dans le changement climatique et souligne l'importance de caractériser avec précision leurs propriétés. Les résultats ont le potentiel d’améliorer les modèles climatiques et d’accroître notre capacité à prédire les futurs scénarios climatiques.

QFP

Qu’est-ce que l’hygroscopique ?

L'hygroscopique fait référence à la capacité des particules d'aérosol à retenir l'eau dans l'atmosphère. Il s'agit d'un facteur important pour comprendre l'impact des aérosols sur le climat terrestre.

Comment l’hygroscopique des particules d’aérosol a-t-elle été déterminée dans l’étude ?

L'hygroscopique des particules d'aérosol a été mesurée à l'aide de mesures de noyaux de condensation dans les nuages. Ces mesures ont été combinées à la composition chimique des particules obtenues par spectrométrie de masse des aérosols.

Quelle est la signification des résultats de l’étude ?

Les résultats de l'étude révèlent une formule linéaire simple qui permet d'estimer l'hygroscopique des aérosols en fonction des matières organiques et inorganiques présentes dans les particules. Cette formule peut être utilisée dans les modèles climatiques pour améliorer les prévisions du changement climatique.

Comment les résultats de l’étude peuvent-ils être appliqués ?

Les résultats de l’étude fournissent des informations précieuses sur la relation entre la composition des aérosols et l’hygroscopique. Ces informations peuvent être utilisées dans les modèles climatiques mondiaux pour améliorer notre compréhension de l’impact des particules d’aérosol sur le changement climatique.