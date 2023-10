Bételgeuse : dévoiler les mystères de l'évolution stellaire

Les étoiles, ces magnifiques corps célestes, sont l’élément vital de nombreux systèmes planétaires, dont le nôtre. Grâce à leur énergie rayonnante, notre écosystème prospère. Alors que la lumière du soleil illumine l’atmosphère, les plantes se lancent dans une danse captivante, convertissant cette énergie en nourriture. Les animaux dépendent de ces plantes, créant un équilibre délicat au sein du monde naturel. Cependant, résider à proximité d’une star n’est pas toujours une affaire pittoresque. Parfois, les stars peuvent faire des crises de colère extraordinaires.

Un tel spectacle céleste sert de base au film catastrophe captivant « Solar Attack », désormais disponible en streaming sur Peacock. Cette expérience cinématographique tourne autour d’une colossale éjection de masse coronale (CME) du Soleil, présentant la terrifiante possibilité d’enflammer le ciel. Il est intéressant de noter que ces explosions stellaires mettent également en lumière le comportement énigmatique de Bételgeuse, une étoile qui a retenu l'attention des astronomes ces dernières années.

En 2019, Bételgeuse, une géante rouge au seuil de sa phase finale, a vécu un événement capital. Située dans la constellation d'Orion, la taille colossale de Bételgeuse dépasse notre compréhension. S’il était placé dans notre système solaire, son bord extérieur dévierait au-delà de l’orbite de Jupiter. Finalement, Bételgeuse succombera à son sort, provoquant une supernova éblouissante qui pourrait même orner notre ciel de jour. Cette extraordinaire explosion stellaire pourrait potentiellement se produire dans un avenir proche ou avoir lieu dans des siècles, voire dans 100,000 XNUMX ans.

Même si les astronomes pensaient initialement assister au précurseur du spectacle stellaire de Bételgeuse lors de l'atténuation significative observée en 2019, une analyse plus approfondie a révélé une vérité différente. Bételgeuse est revenue subrepticement à la normale au cours des mois suivants, ce qui a laissé perplexe la communauté astronomique. Une enquête sur les images capturées avant, pendant et après l’événement connu sous le nom de Great Dimming Event (GDE) a fourni des informations révélatrices. Étonnamment, Bételgeuse n’a pas connu de véritable diminution de luminosité. Au lieu de cela, notre perception a été déformée lorsque nous avons regardé à travers un nuage de débris stellaires.

Les chercheurs ont découvert que tandis que la quantité de lumière atteignant la Terre diminuait, la photosphère de Bételgeuse s’intensifiait simultanément. Ce phénomène s'aligne sur une expulsion massive de matière de la surface de l'étoile, semblable aux phénomènes fréquents observés sur le Soleil, en particulier pendant les périodes d'activité solaire accrue. Appelées éjection de masse coronale, ces éruptions ne présentent pas de danger majeur pour notre planète mais peuvent perturber les communications par satellite et les systèmes électriques.

Cet incident unique, observé pour la première fois, a laissé les astronomes stupéfaits et en quête d’une compréhension plus profonde. Andrea Dupree du Centre d'astrophysique de Harvard et Smithsonian à Cambridge, Massachusetts, a exprimé son étonnement en déclarant : « Nous n'avons jamais vu auparavant une énorme éjection massive de la surface d'une étoile. Il se passe quelque chose que nous ne comprenons pas complètement. C'est un phénomène totalement nouveau que nous pouvons observer directement et résoudre les détails de la surface avec Hubble. Nous observons l'évolution des étoiles en temps réel.

L'énormité de l'explosion de Bételgeuse lui a valu un nouveau surnom : Surface Mass Ejection (SME). Bien qu’il n’ait pas réussi à servir de signal imminent de l’imminence d’une supernova, l’événement offre des informations précieuses sur le processus de perte de masse stellaire et sur l’évolution des étoiles à l’approche de leur stade final.

Alors que nous attendons avec impatience la grande finale, savourez le film passionnant « Solar Attack », désormais disponible en streaming sur Peacock.

FAQ

Qu'est-ce qu'une éjection de masse coronale (CME) ?

Une éjection de masse coronale fait référence à une expulsion massive de matière de la surface d'une étoile, généralement associée à une forte activité solaire. Même si cela ne constitue pas une menace directe pour notre planète, cela peut perturber le fonctionnement des satellites et affecter les systèmes électriques.

Qu'est-ce qu'une supernova?

Une supernova est une explosion colossale qui se produit à la fin du cycle de vie d’une étoile, entraînant un éclat de rayonnement intense. Cette explosion peut présenter une luminosité remarquable, la rendant visible même pendant la journée.

Qu’est-ce que l’évolution stellaire ?

L'évolution stellaire englobe les changements progressifs qui se produisent au sein d'une étoile au cours de sa vie. Il comprend les différentes étapes que traversent les étoiles, depuis leur formation jusqu'à leur disparition ultime.

Où puis-je regarder « Solar Attack » ?

Vous pouvez profiter du film passionnant « Solar Attack » grâce à sa disponibilité en streaming sur Peacock.