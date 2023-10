Découvertes en biologie : nouveaux organites de mammifères et mécanisme de défense des bourdons

Lors d'une récente avancée, une équipe de biologistes cellulaires de l'ETH Zurich a fait une découverte importante en identifiant un nouvel organite appelé exclusome dans les cellules de mammifères. L'exclusome est composé d'anneaux d'ADN appelés plasmides. Cette découverte ouvre de nouvelles voies pour étudier les processus et fonctions cellulaires liés à l’exclusome.

Pendant ce temps, à l’Université d’Exeter, des biologistes ont découvert que les bourdons possèdent un mécanisme de défense unique contre les frelons asiatiques. Lorsqu’ils sont attaqués, les bourdons tombent au sol, ce qui fait perdre aux frelons leur emprise. Ce comportement permet aux abeilles de se débarrasser de leurs agresseurs et de s'en sortir indemnes.

Passant à l’actualité technologique, des chercheurs de l’Université de Jyväskylä ont développé une technique révolutionnaire basée sur les mathématiques du XVIIIe siècle. Leurs résultats indiquent que les modèles d’IA plus simples ne nécessitent pas nécessairement un apprentissage approfondi pour effectuer des tâches complexes. Cette découverte a des implications pour le développement de systèmes d’IA plus efficaces et plus économes en ressources.

Dans le domaine de la robotique, les ingénieurs de l'Université Northwestern ont créé un système d'IA capable de concevoir de nouveaux robots à partir de zéro en quelques secondes seulement. La capacité du système à concevoir un robot ambulant en une minute démontre le potentiel de progrès rapides dans la conception des robots.

De plus, une équipe d'ingénieurs en robotique de l'Institut avancé des sciences et technologies de Corée a créé et testé avec succès une pince robotique souple de 130 grammes capable de soulever un objet de 100 kg. Cette réalisation met en valeur les progrès réalisés dans le développement de systèmes robotiques légers mais puissants.

Dans le domaine de la science des matériaux, des ingénieurs de l'Université de Californie à San Diego ont développé un matériau innovant de stockage d'énergie qui peut également servir de boîtier et de batterie pour les gadgets électroniques. Ce matériau a le potentiel de révolutionner la conception et les fonctionnalités des smartphones et autres appareils électroniques.

En ce qui concerne la recherche médicale, une équipe de chercheurs de diverses institutions a découvert que le système immunitaire du nourrisson humain possède une réponse unique et efficace à l’infection par le SRAS-CoV-2. Ils ont découvert que les nourrissons maintiennent une réponse en anticorps jusqu’à 300 jours, ce qui suggère des perspectives potentielles pour les stratégies de traitement et de prévention du COVID-19.

Parmi d’autres découvertes scientifiques, une étude menée par des chercheurs de l’Université d’Aberystwyth a révélé que la « pierre d’autel » de Stonehenge provenait d’une source différente de celle des autres pierres qui composent le monument antique. Cette découverte remet en question les théories existantes sur la construction et l'histoire de Stonehenge.

Enfin, des chercheurs de l’Institut norvégien de santé publique ont découvert un effet secondaire potentiel des vaccins contre le COVID-19 chez les femmes en âge de procréer : les saignements vaginaux. Cette découverte met en valeur l’importance de surveiller et de comprendre l’ensemble des effets secondaires potentiels associés à la vaccination.

Ces diverses découvertes scientifiques contribuent à notre compréhension de divers domaines, allant de la biologie à la technologie et au-delà. Ils ouvrent la voie à de nouvelles recherches, innovations et progrès dans ces domaines.

