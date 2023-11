Nouvelles informations sur les échantillons d'astéroïdes OSIRIS-REx : découverte d'indices sur les origines de la vie

Lors d’une mission révolutionnaire, la NASA a réussi à récupérer des morceaux friables de roche spatiale de l’astéroïde Bennu et à les ramener sur Terre. Cependant, le défi réside désormais dans l’ouverture du flacon d’échantillon, car deux attaches se révèlent assez tenaces. Les précieux échantillons qu’il contient sont très attendus par les scientifiques car ils ont le potentiel de révéler des informations cruciales sur la formation du système solaire et les origines de la vie.

Heureusement, les scientifiques ont déjà fait des découvertes importantes depuis l’extérieur de la boîte à échantillons elle-même. Couvert d’une abondance de matière astéroïde, une analyse préliminaire a révélé la présence de molécules de carbone et d’eau. Ces découvertes ont été décrites comme « le rêve d’un astrobiologiste » par Daniel Glavin, analyste d’échantillons chez OSIRIS-REx.

Les astrobiologistes espèrent particulièrement en découvrir davantage sur l’apport d’eau et de matières organiques sur Terre par les astéroïdes. Cela pourrait fournir un aperçu des premiers éléments constitutifs de la vie et déterminer s’ils sont originaires de l’espace. "Pour la première fois, nous pourrons mesurer l'abondance des 20 acides aminés formant des protéines à partir d'un échantillon d'astéroïde intact par la vie sur Terre", explique l'astrobiologiste Sawsan Wehbi. Cette analyse permettra de répondre à la question de savoir si les premières vies sur Terre ont utilisé les éléments constitutifs livrés depuis l'espace.

De plus, la nature intacte des échantillons d’astéroïdes est d’une immense valeur. Contrairement aux météorites trouvées sur Terre, qui sont contaminées par la matière organique de notre planète, la mission OSIRIS-REx fournit aux scientifiques des échantillons intacts provenant directement d'un astéroïde. Cela offre une opportunité unique d’étudier la composition organique et de comprendre les processus complexes qui se sont produits au cours des premières étapes du système solaire.

Bennu, l'astéroïde choisi pour cette mission, est particulièrement fascinant de par sa nature primitive. Datant des 10 premiers millions d’années du système solaire, on pense qu’elle recèle des secrets sur la formation du système solaire et l’existence de composants organiques primordiaux. De plus, l’étude de Bennu peut donner un aperçu de sa nature évolutive et des changements chimiques qu’il a subis au cours de son existence.

Alors que les scientifiques attendent avec impatience l’ouverture du réservoir d’échantillons, les découvertes faites jusqu’à présent ont déjà commencé à remodeler notre compréhension des origines de la vie dans un contexte cosmologique. L’analyse des échantillons d’astéroïdes fournira sans aucun doute de nouvelles informations et peut-être même dévoilera les processus insaisissables qui ont conduit à l’émergence de la vie telle que nous la connaissons.

Questions fréquentes

1. Quelle est l’importance de la mission OSIRIS-REx ?

La mission OSIRIS-REx vise à récupérer des échantillons de l'astéroïde Bennu et à les ramener sur Terre. Ces échantillons peuvent fournir des informations importantes sur la formation du système solaire et les origines de la vie.

2. Qu'est-ce qui a été découvert à l'extérieur de la cartouche d'échantillon ?

L'analyse préliminaire de l'extérieur de la cartouche d'échantillon a révélé la présence de molécules de carbone et d'eau, qui présentent un grand intérêt pour les astrobiologistes étudiant les origines potentielles de la vie.

3. Pourquoi les échantillons d’astéroïdes vierges sont-ils précieux ?

La nature intacte des échantillons d’astéroïdes est précieuse car ils ne sont pas contaminés par la matière organique terrestre. Cela offre aux scientifiques une occasion unique d’étudier la composition organique et de comprendre les processus qui se sont produits au cours des premières étapes du système solaire.

4. Que peut nous apprendre l’étude de l’astéroïde Bennu ?

L'étude de l'astéroïde Bennu peut donner un aperçu de la formation du système solaire et de l'existence de composants organiques primordiaux. Cela peut également révéler les changements chimiques survenus au début de l'existence de Bennu et sa nature évolutive en tant que corps planétaire.

5. Comment l’analyse des échantillons d’astéroïdes peut-elle remodeler notre compréhension des origines de la vie ?

En étudiant les échantillons d’astéroïdes, les scientifiques peuvent mieux comprendre l’apport d’eau et de matières organiques sur Terre, découvrant potentiellement les éléments constitutifs de la vie. Cette analyse peut aider à remodeler notre compréhension de la façon dont la vie a pu naître dans un contexte cosmologique.