Mission Osiris-Rex de la Nasa : des échantillons d'astéroïdes devraient atterrir sur Terre

Les échantillons très attendus de la mission Osiris-Rex de la NASA devraient pénétrer dans l'atmosphère terrestre aujourd'hui. Le vaisseau spatial Osiris-Rex, de la taille d'une camionnette de transport en commun, a largué une capsule contenant des échantillons de décombres et de poussière collectés sur l'astéroïde géocroiseur Bennu. La capsule se déplace à environ 27,650 10 milles par heure et devrait atterrir près de Salt Lake City à 55 h XNUMX HE. Le vaisseau spatial s'est déjà détourné de la Terre pour entamer une nouvelle mission d'exploration d'un autre astéroïde, Apophis.

Découvert en 1999, Bennu est un « astéroïde en tas de décombres », composé d'un fouillis de roches spatiales maintenues ensemble par la gravité. On pense que ces roches se sont détachées d’un corps plus grand et sont vieilles d’environ 4.6 milliards d’années, remontant à la formation du système solaire. Bennu est connu pour être riche en substances à base de carbone et en minéraux argileux contenant de l'eau, ce qui suggère que de l'eau liquide était autrefois présente sur le corps plus grand à partir duquel il s'est formé.

Les scientifiques sont impatients d’étudier les échantillons de Bennu car ils pourraient fournir des informations sur les ingrédients qui ont contribué à la formation des planètes, y compris la Terre, et à la création d’environnements propices à la vie. De plus, l’étude de Bennu aidera les chercheurs à mieux prédire et se défendre contre d’éventuelles frappes d’astéroïdes. Bien qu'il n'y ait aucun risque immédiat d'impact, Bennu est classé comme « potentiellement dangereux » et tourne autour du soleil tous les 1.2 ans et se rapproche de la Terre tous les six ans.

La mission Osiris-Rex, qui a débuté en 2016, consistait à cartographier Bennu afin de sélectionner le meilleur site pour la récupération des échantillons. La destination choisie était le cratère Nightingale de l'astéroïde. Une fois les échantillons atterris, ils seront immédiatement récupérés pour éviter toute contamination et transportés au Johnson Space Center de la Nasa à Houston.

Cette mission est importante dans la mesure où les échantillons de Bennu agissent comme une capsule temporelle datant des premiers jours de notre système solaire, offrant des informations précieuses sur les origines de la vie et la nature des astéroïdes.

Source : Nasa