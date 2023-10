La Terre et la Lune capturées sur une superbe photo par un astronaute à bord de la Station spatiale internationale

Un astronaute à bord de la Station spatiale internationale (ISS) a pris une photo à couper le souffle de la Terre et de la Lune le 8 juin 2023, alors qu'il était en orbite au-dessus de l'Irak. La photo à angle oblique offre une perspective unique, avec la Lune regardant au-dessus du limbe atmosphérique de la Terre.

L'image, prise à une altitude de 252 miles (406 kilomètres), montre le limbe atmosphérique de la Terre, qui est le bord de l'atmosphère. La brume bleue vue sur la photo est la mésosphère, qui s'étend jusqu'à environ 50 kilomètres avant de passer à la thermosphère, qui est communément considérée comme faisant partie de l'espace.

Au centre de l’image, la Lune est visible alors qu’elle pointe à l’horizon. La Lune se trouve à environ 251,000 405,500 kilomètres de la Terre à son point le plus éloigné, appelé apogée. Sur cette photo particulière, la Lune est dans sa phase gibbeuse décroissante, qui se produit entre les phases de pleine lune et de demi-lune.

Sous les nuages ​​vaporeux au milieu de la vue se trouve un point de repère reconnaissable : le lac Assad. Situé au nord de la Syrie, le lac Assad est le plus grand lac du pays et constitue une source cruciale d’eau potable et d’irrigation pour la région. Le réservoir a été créé par le barrage de Tabqa, qui se trouve également être le plus grand barrage hydroélectrique de Syrie.

L'image impressionnante, acquise avec un appareil photo numérique Nikon D5 utilisant une distance focale de 25 millimètres, a été prise par un membre de l'équipage de l'Expédition 69. La photo, fournie par le centre d'observation de la Terre de l'équipage de l'ISS et l'unité des sciences de la Terre et de télédétection du centre spatial Johnson, a été recadrée et améliorée pour améliorer le contraste, les artefacts de lentille ayant été supprimés pour présenter une vue plus claire de la Terre et de la Lune.

Le programme de la Station spatiale internationale soutient le laboratoire dans le cadre du laboratoire national de l'ISS, en collaborant avec les astronautes pour capturer des images précieuses de la Terre à des fins scientifiques et publiques. Cette photo particulière a été mise à disposition dans le cadre du contrat de la NASA-JSC avec GeoControl Systems.

