La bibliothèque Ben F. McDonald de Corpus Christi, au Texas, a organisé samedi une célébration spéciale pour honorer le 65e anniversaire de la NASA. L'événement comprenait diverses activités et expériences conçues pour impliquer et éduquer les visiteurs sur l'exploration spatiale.

L'un des moments forts de la célébration a été la mise à disposition de casques de réalité virtuelle, permettant aux enfants de s'immerger dans l'expérience de la Station spatiale internationale (ISS). Grâce à ces casques, les enfants pourraient explorer l’environnement spatial et avoir un aperçu de la vie quotidienne des astronautes à bord de l’ISS.

En plus de l'expérience de réalité virtuelle, la bibliothèque a organisé d'autres activités pour impliquer davantage les participants. Ces activités visaient à favoriser la curiosité et la connaissance des réalisations de la NASA et des missions en cours. Des expositions interactives présentant des fusées et des engins spatiaux aux expériences pratiques, l'événement a offert une expérience complète sur le thème de l'espace aux visiteurs de tous âges.

L'initiative de la bibliothèque pour célébrer l'anniversaire de la NASA rappelle les contributions significatives de l'agence à l'exploration spatiale au cours des six dernières décennies et demie. La NASA, acronyme de National Aeronautics and Space Administration, a été créée le 29 juillet 1958. Depuis sa création, la NASA est à l'avant-garde des avancées scientifiques et technologiques en matière de recherche et de découverte spatiales.

En organisant de tels événements, les bibliothèques s'efforcent de rendre l'apprentissage de l'espace accessible et agréable pour la communauté. Ils jouent un rôle crucial dans la promotion de la culture scientifique et dans l’éveil de l’intérêt des jeunes esprits pour les domaines STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques).

Source : 3News sur KIIITV.com (URL omise pour paraphraser)