Le réseau cosmique caché de filaments dans l’univers révélé

Les astronomes ont fait une découverte importante en détectant directement le vaste réseau de filaments qui relie l’Univers. Ce réseau dense, connu sous le nom de toile cosmique, n’était auparavant observé qu’autour d’objets brillants comme les quasars. Cependant, de nouvelles observations ont révélé la faible lueur de ces filaments s’étendant à travers l’espace intergalactique, fournissant ainsi des informations précieuses sur la structure et l’évolution de l’Univers.

La toile cosmique est composée de matière noire, qui relie les galaxies et les amas sur de vastes distances. Ces filaments, formés aux premiers stades de l’Univers, collectent et transportent l’hydrogène du milieu intergalactique clairsemé pour alimenter la croissance des galaxies et la formation des étoiles.

Localiser et étudier la toile cosmique est crucial pour comprendre l’expansion et le développement de l’Univers. Il contient également des indices sur la répartition de la matière noire et de la matière normale manquante. On pense qu’environ 60 % de l’hydrogène créé lors du Big Bang réside dans la toile cosmique.

Pour rechercher les parties les plus insaisissables de la toile cosmique, les astronomes ont développé un instrument spécialisé appelé Keck Cosmic Web Imager (KCWI). Cet instrument a été conçu pour détecter la faible émission Lyman alpha, la signature de l'absorption et de la réémission d'hydrogène, permettant l'identification des filaments.

En observant différentes parties du ciel et en comparant l’émission Lyman alpha, les chercheurs ont pu créer une carte tridimensionnelle de la toile cosmique. Cette carte représente la lumière qui a voyagé entre 10 et 12 milliards d'années, donnant un aperçu des premières étapes de la formation de l'Univers après le Big Bang.

La découverte de la toile cosmique cachée ouvre de nouvelles voies pour retracer la distribution et le mouvement de la matière dans l'Univers. Il offre également un aperçu de la formation des étoiles et des trous noirs au début de l’Univers.

Les chercheurs sont enthousiasmés par le potentiel de ce nouvel outil et la richesse des connaissances qu'il peut apporter sur les filaments lointains et la formation de la toile cosmique.

