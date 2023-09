Visualisation de l'univers gravitationnel : des données simulées montrent les futurs observatoires spatiaux

Une équipe d’astronomes a utilisé des données simulées pour créer une visualisation de la manière dont les observatoires spatiaux d’ondes gravitationnelles pourraient observer notre galaxie. Les ondes gravitationnelles, qui sont des perturbations dans l'espace-temps, ont été prédites par Einstein dans sa théorie de la relativité générale. Ces ondes sont des modifications d’un champ gravitationnel qui se propagent à la vitesse de la lumière. Bien qu'imperceptibles pour nous, ils ont été observés pour la première fois en 2015 par l'observatoire interférométrique LIGO.

Plus tôt cette année, un consortium de collaborations sur les ondes gravitationnelles a publié des données suggérant fortement la présence d'un fond d'ondes gravitationnelles, ou le murmure constant d'ondes gravitationnelles qui imprègne l'univers. Ce fond s’apparente à la surface d’un océan gravitationnel, contrairement aux ondes spécifiques observées par LIGO.

La visualisation créée par les astronomes utilise des données simulées provenant de diverses sources, notamment les fusions de trous noirs de masse stellaire, les fusions d'étoiles à neutrons et les fusions d'étoiles à neutrons et de trous noirs. Il montre des points lumineux pour indiquer des signaux d’ondes gravitationnelles plus forts, les points plus brillants représentant les zones à fréquences plus élevées. La visualisation comprend également un graphique en médaillon montrant la force, la fréquence et la limite du signal des ondes gravitationnelles de la mission LISA (Laser Interferometer Space Antenna), un observatoire spatial prévu des ondes gravitationnelles.

Il n’existe actuellement aucun observatoire spatial d’ondes gravitationnelles, mais le lancement de LISA est prévu pour 2037. LISA, composé de trois engins spatiaux disposés en formation triangulaire en orbite autour du Soleil, sera capable de détecter les ondes gravitationnelles à des fréquences trop basses pour les observatoires spatiaux d’ondes gravitationnelles. détecteurs. Une fois l’étude de faisabilité terminée, LISA est sur le point de devenir une réalité.

L’avenir de la science dans l’espace semble prometteur, avec le développement d’observatoires spatiaux comme LISA aux côtés d’autres missions telles que l’Observatoire des mondes habitables. Les scientifiques sont impatients d’explorer l’univers à toutes les longueurs d’onde, y compris les ondes gravitationnelles prédites par Einstein.

