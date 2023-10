Économisez 160 $ ​​sur le télescope Celestron StarSense Explorer DX 130AZ pendant Amazon Prime Day 2023

By

Le télescope Celestron StarSense Explorer DX 130AZ est actuellement en vente pour 160 $ ​​de réduction lors de l'Amazon Prime Day 2023. Ce télescope, que nous avons noté quatre étoiles sur cinq dans notre revue, est une option idéale pour les débutants et figure en tête de notre liste des meilleurs. Guide d'achat d'un télescope pour débutant.

Avec une ouverture de 130 mm, ce télescope est idéal pour observer les galaxies, les nébuleuses, les planètes et les amas d'étoiles. Il est livré avec tous les accessoires nécessaires, notamment des oculaires, un chercheur, une station d'accueil pour smartphone et un trépied. Que vous ayez quelques connaissances en constellation ou que vous soyez un débutant complet, ce télescope est simple à utiliser. Vous pouvez naviguer dans le ciel nocturne à l'aide du chercheur à point rouge ou utiliser la station d'accueil pour adaptateur pour smartphone pour un guidage automatisé via l'application StarSense.

Le Celestron StarSense Explorer DX 130AZ offre suffisamment de puissance pour visualiser les objets célestes préférés comme Jupiter et Saturne. C'est une excellente occasion d'obtenir un télescope adapté aux débutants à un prix réduit.

