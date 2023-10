Des archéologues découvrent un crâne antique présentant des signes de traumatisme violent et une possible tumeur cérébrale

By

Des archéologues espagnols ont fait une découverte intrigante lors d'une expédition de spéléologie : un crâne de l'époque romaine présentant des preuves de traumatismes violents et une potentielle tumeur cérébrale. Le crâne, datant entre 258 et 409 après JC, appartenait à un homme probablement décédé dans la trentaine ou la quarantaine. L'extérieur du crâne présentait trois lésions causées par de violentes attaques avant sa mort. Cependant, les chercheurs ont également découvert une lésion interne qui pourrait être un méningiome, un type de tumeur cérébrale.

L'auteur principal Daniel Rodríguez-Iglesias, archéologue au Centre national espagnol de recherche sur l'évolution humaine, a souligné l'importance de ces découvertes pour comprendre la santé des populations passées et leur qualité de vie face à de telles conditions. À l’aide de la tomodensitométrie (microCT), les chercheurs ont créé un modèle 3D du crâne, qui a révélé que les lésions superficielles étaient probablement le résultat d’un traumatisme violent plutôt que d’une chute accidentelle.

La lésion interne, qui ressemble à un méningiome par son emplacement, sa taille et sa forme, pourrait potentiellement être le premier cas connu de ce type de tumeur cérébrale dans un spécimen archéologique de la péninsule ibérique. Il existe cependant une certaine incertitude autour de cette interprétation. Christian Meyer, directeur d'OsteoARC en Allemagne, a exprimé son scepticisme quant au fait que la lésion interne soit une tumeur cérébrale, la qualifiant de « assez ambiguë ». Les auteurs eux-mêmes ont reconnu les défis liés au diagnostic des tumeurs en paléopathologie.

Des analyses et des recherches plus approfondies seront nécessaires pour déterminer définitivement la nature de la lésion interne. La découverte a été publiée dans la revue Virtual Archaeology Review, mettant en lumière l’état de santé et les capacités de survie des populations passées.

Définitions:

– Paléopathologie : Étude des maladies et blessures anciennes sur les restes humains.

– Méningiome : Type de tumeur qui se forme dans les méninges, les membranes qui recouvrent le cerveau et la moelle épinière.

Sources:

– Live Science : https://www.livescience.com/violently-attacked-man-with-brain-tumor-found.html

– Revue d'archéologie virtuelle : https://revistas.upcomillas.es/index.php/virtualarchaeology/article/view/12015