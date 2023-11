Explorer l'intersection de la navigation et des relations sociales chez les chauves-souris

Une étude récente menée à Berkeley, en Californie, a jeté un nouvel éclairage sur le fonctionnement interne complexe du cerveau de la chauve-souris frugivore. Les chercheurs ont cherché à comprendre si ces créatures fascinantes utilisaient différentes parties de leur cerveau pour naviguer dans leur environnement physique et dans un réseau de relations sociales. Les résultats, publiés dans Nature, révèlent que les cellules cérébrales responsables du sens de localisation d'une chauve-souris codent également des informations sur les autres chauves-souris à proximité, y compris leur identité.

L’étude s’est concentrée sur un groupe de chauves-souris frugivores égyptiennes naviguant dans une grotte artificielle construite en laboratoire. Les chercheurs ont conçu une salle de vol de la taille d’un salon, recouverte de mousse insonorisante et équipée de perchoirs et de fruits. Pour suivre le comportement des chauves-souris et mesurer leur activité cérébrale, des colliers dotés d'accéléromètres et d'étiquettes mobiles ont été attachés aux chauves-souris. Les murs de la pièce étaient équipés de capteurs qui communiquaient avec les balises pour enregistrer avec précision les mouvements 3D des chauves-souris. De plus, de minuscules électrodes ont été implantées dans le cerveau des chauves-souris pour enregistrer sans fil le déclenchement des neurones de l'hippocampe.

Les chercheurs ont découvert que les cellules de localisation de la chauve-souris, responsables de la création d'un système de navigation interne, se déclenchaient en fonction de l'emplacement physique de la chauve-souris dans la grotte. Cependant, la présence et l’identité d’autres chauves-souris ont également influencé le déclenchement de ces neurones. Les neurones semblaient faire la différence entre amis et connaissances, codant ainsi les relations sociales au sein de la colonie de chauves-souris. Cela suggère que le système de navigation des chauves-souris avait un double objectif, servant à la fois de carte physique et de carte sociale.

Les implications de cette étude vont au-delà des chauves-souris. L'hippocampe, la structure cérébrale en question, est hautement conservé chez les espèces de mammifères présentant différents degrés de socialité. Cela soulève la possibilité que les circuits de navigation dans le cerveau puissent de la même manière enregistrer l’environnement social d’autres espèces. L’importance évolutive de ces découvertes s’étend à la compréhension du cerveau social chez les mammifères, y compris les humains.

Cette recherche approfondit non seulement notre compréhension du comportement des chauves-souris, mais donne également un aperçu de la manière dont les animaux intègrent les relations sociales dans leurs capacités de navigation. Il met en lumière les subtilités du cerveau et les multiples fonctions qu’il peut remplir simultanément.

Questions fréquentes

1. Pourquoi les chercheurs ont-ils étudié les roussettes ?

Les chercheurs ont choisi les chauves-souris frugivores car ce sont des animaux très sociaux qui vivent en grandes colonies, ce qui en fait des sujets idéaux pour étudier l’intersection de la navigation et des relations sociales chez les animaux.

2. Comment les chercheurs ont-ils suivi le comportement des chauves-souris ?

Les chercheurs ont utilisé des colliers dotés d'accéléromètres et des balises mobiles modifiées pour suivre les mouvements 3D des chauves-souris. Ces appareils communiquaient avec des capteurs installés dans les murs de la salle de vol, permettant un suivi précis du comportement des chauves-souris.

3. Qu'ont découvert les chercheurs sur l'activité cérébrale des chauves-souris ?

Les chercheurs ont découvert que les neurones hippocampiques des chauves-souris, appelés cellules de lieu, codaient non seulement l'emplacement de la chauve-souris, mais également des informations sur les autres chauves-souris à proximité, y compris leur identité. Cela suggère que le système de navigation des chauves-souris sert à la fois de carte physique et de carte sociale.

4. Quelle est la signification de ces résultats ?

Ces résultats donnent un aperçu de la manière dont les animaux intègrent les relations sociales dans leurs capacités de navigation. Cela suggère que le cerveau peut remplir plusieurs fonctions simultanément et soulève des questions sur l’évolution du cerveau social chez les mammifères.

