Mâchoires extrêmement divergentes : l'histoire évolutive des chauves-souris noctilionoïdes

Une étude fascinante publiée dans Nature Communications révèle qu'un groupe de plus de 200 espèces de chauves-souris étroitement apparentées, connues sous le nom de noctilionoïdes, ont développé des mâchoires extrêmement divergentes pour exploiter différentes sources de nourriture. Ces chauves-souris noctilionoïdes, que l'on trouve principalement sous les tropiques américains, ont subi des adaptations spectaculaires en termes de nombre, de taille, de forme et de position de leurs dents. En comparant ces espèces, les chercheurs apprennent comment les visages des mammifères, en particulier les mâchoires et les dents, ont évolué et se sont développés au fil du temps.

L'étude, dirigée par Alexa Sadier de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier en France, a utilisé des tomodensitogrammes et d'autres méthodes pour analyser les mâchoires, les prémolaires et les molaires de plus de 100 espèces de chauves-souris noctilionoïdes. L’équipe de recherche a comparé les tailles relatives des dents et d’autres caractéristiques crâniennes parmi des espèces ayant des préférences alimentaires différentes, mettant ainsi en lumière la manière dont ces variations sont générées au cours du développement.

Une découverte frappante de l’étude est que les chauves-souris avec des mâchoires plus longues ont tendance à avoir trois prémolaires et trois molaires de chaque côté de la mâchoire, comme de nombreux mangeurs de nectar et mangeurs d’insectes. D’un autre côté, les chauves-souris frugivores aux mâchoires plus courtes n’ont souvent pas de prémolaire moyenne ou de molaire postérieure, ou les deux, en raison de contraintes d’espace. Elles ont également tendance à avoir des molaires antérieures plus larges, car les dents initiales qui émergent dans une mâchoire plus courte grossissent car l'espace est limité pour les dents suivantes.

Les chauves-souris noctilionoïdes ont développé une grande diversité de régimes alimentaires sur une période de temps relativement courte : environ 25 millions d’années. Cela soulève des questions intrigantes sur la manière dont leurs mâchoires et leurs dents se sont adaptées pour permettre des changements alimentaires aussi rapides. Bien que les déclencheurs exacts de cette frénésie d’adaptation alimentaire restent inconnus, il est fascinant de constater que les chauves-souris noctilionoïdes consomment désormais des insectes, des fruits, du nectar, du poisson et du sang, y compris les fameuses chauves-souris vampires.

En étudiant l'évolution des mâchoires et des dents des chauves-souris, les chercheurs espèrent mieux comprendre les processus biologiques fondamentaux qui régissent la croissance, la forme et la taille des dents chez les mammifères. Cet aspect du développement dentaire n’est pas encore entièrement compris, car les études précédentes se sont principalement concentrées sur les souris, qui ont des structures dentaires différentes de celles des chauves-souris et des humains.

Le projet en cours dirigé par Sadier et son équipe continuera à percer les mystères de l'évolution dentaire des mammifères et contribuera à notre compréhension de la façon dont l'évolution façonne diverses caractéristiques des mammifères. En étudiant les schémas génétiques et développementaux qui contrôlent le développement des dents chez les chauves-souris, cette recherche promet de fournir des informations précieuses sur le domaine plus large de la biologie évolutive et sur les processus qui ont façonné le règne animal.