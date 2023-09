Le test d'éclatement : progrès dans la conception des modules de la station spatiale

By

Sierra Space, une société basée au Colorado, a récemment mené un test d'éclatement, faisant délibérément exploser un nouveau modèle de module gonflable qui sera utilisé pour le successeur de la Station spatiale internationale (ISS). Le test d'éclatement est crucial pour tester les limites de la conception du module avant son vol dans l'espace. Le module, créé en collaboration avec la société ILC Dover, basée au Delaware, utilise des tissus cousus et tissés, principalement du Vectran, qui deviennent rigides une fois gonflés.

Sierra Space vise à ce que le module, appelé LIFE (Large Integrated Flexible Environment), soit prêt d'ici 2030 pour la station spatiale Orbital Reef, un projet dirigé par Blue Origin de Jeff Bezos et financé par la NASA. De plus, Sierra prévoit de fournir un navire appelé Dream Chaser, capable de transporter à la fois du fret et de l'équipage, pour soutenir la station spatiale. Les récents résultats des tests d'éclatement ont montré une marge de 33 % par rapport à la norme de certification pour un module à grande échelle, marquant une amélioration significative par rapport aux conceptions précédentes.

Le test d'éclatement est l'un des nombreux tests effectués par Sierra Space sur ses prototypes LIFE. En plus des tests d'éclatement, des tests de fluage ont été effectués, soumettant les modules à des périodes prolongées de pressions supérieures à la normale. Tous ces tests ont eu lieu au Marshall Space Flight Center de la NASA et ont joué un rôle essentiel dans l'avancement de la conception du module.

La NASA, reconnaissant la nécessité de futures stations spatiales pour remplacer l'ISS, finance le développement d'installations commerciales. Axiom Space, une autre société basée à Houston, a également conclu un accord pour créer ses propres modules de station spatiale, qui seront rattachés à l'ISS dès 2026.

Afin de minimiser tout écart dans la disponibilité des recherches entre l'ISS et les nouvelles stations spatiales, la NASA travaille activement à l'élaboration d'un plan de transition sur deux ans. Le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche a publié une stratégie proposant des étapes pour cette transition, visant à garantir la poursuite de la recherche scientifique cruciale dans l’espace.

Le test d'éclatement mené par Sierra Space représente une avancée significative dans la conception des modules de la station spatiale. Grâce aux efforts continus d’entreprises comme Sierra Space et Axiom Space, l’avenir de l’exploration spatiale et de la recherche scientifique dans l’espace semble prometteur.

